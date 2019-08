Blokken voor tweede zit kan in bibliotheken Anthony Statius

09 augustus 2019

15u47 0 Deinze Studenten die examens moeten afleggen tijdens de tweede zittijd kunnen komen blokken in de bibliotheken van Deinze en Landegem. In JH Brieljant en Brielpunt gaat het niet door, maar ter compensatie zal de jeugdraad de blokkende studenten komen aanmoedigen in de bib.

Studenten kunnen nog tot eind augustus terecht in de kelder van de bibliotheek van Deinze. Dit kan iedere werkdag van 8.30 uur tot sluitingstijd en op zaterdag van 9.30 tot 13 uur, behalve op donderdag 15 augustus.

Ook in de foyer van zaal De Klaproos in Landegem kunnen studenten komen blokken. Op vraag van heel wat studenten zal deze locatie al vanaf maandag 12 augustus opengesteld worden, dat is een week vroeger dan voorzien. Studeren in de foyer kan tot 13 september op maandag en vrijdag van 8 tot 18 uur, op dinsdag, woensdag en donderdag van 8 tot 20 uur, op zaterdag van 9 tot 18 uur en op zondag van 9 tot 12 uur, behalve op zondag 18 augustus. Op zaterdag 7 september gaan de deuren open vanaf 13 uur.

In JH Brieljant en in Brielpunt is voor deze blokperiode geen ruimte voorzien. De jeugdraad van Deinze zal de studenten in de bibliotheken wel een hart onder de riem komen steken met tussendoortjes. Meer info via jeugd@deinze.be of 09/381.86.65.