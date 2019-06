Blokken in Brieljant en Brielpunt krijgt vervolg Anthony Statius

25 juni 2019

17u31 0 Deinze Blokkende studenten uit Deinze konden de voorbije weken terecht in JH Brieljant en Brielpunt. De initiatiefnemers van de jeugdraad kijken terecht op een geslaagde eerste editie. “We denken erover na om in augustus ook de deuren te openen voor de tweede zit", zegt voorzitter Floren Muys.

Onder het moto ‘Gedeeld leed is half leed’ baatte de jeugdraad van Deinze tijdens de examenperiode van juni een bloklocatie uit in samenwerking met Jeugdhuis Brieljant en Huis van het Kind. Vanaf 20 mei konden studenten terecht in het jeugdhuis om samen te blokken voor hun naderende examens.

“Wij voorzagen gratis koffie en water, maar ook oordopjes en kladpapier, zegt voorzitter Floren Muys. “Tijdens de pauzes was er voldoende animatie, want af en toe eens ontspannen is een must tijdens de examenperiode. Zo werden er frisbeematchen georganiseerd, werd er gekubbd en sommige studenten haalden zelfs hun skateboard van onder het stof. Af en toe werden de studenten ook getrakteerd op een tussendoortje en ook de pita – en pizzazaken in Deinze deden gouden zaken in het weekend.”

“We hadden echt niet verwacht dat er zo’n grote opkomst zou zijn en dat we al die positieve reacties zouden krijgen. Dat zette ons aan het denken om de opties te bekijken voor de volgende examenperiodes, want augustus is voor sommige studenten niet veraf meer”, besluit Floren Muys.

Studenten kunnen nog tot en met vrijdag 28 juni van 8 tot 22 uur terecht in Brielpunt en Brieljant.