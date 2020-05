Bloemenzaken maken zich klaar voor Moederdag: Bloemenhuis Lilium schakelt tien chauffeurs in Anthony Statius

05 mei 2020

10u30 2 Deinze Moederdag in tijden van corona, dat wordt voor heel wat bloemenzaken een serieuze aanpassing. De broers Bart en Tommy Van Caelenberg van Bloemenhuis Lilium, dat vestigingen heeft in Hansbeke (Deinze) en Sint-Denijs-Westrem schakelt alvast een tiental chauffeurs in om te leveren. “Last minute een boeketje bestellen zal moeilijk worden”, zegt Bart.

De familie Van Caelenberg is al jaren gekend in de bloemenbranche. Erik en Hilde zijn vaste waarden op bloemenmarkten in het Gentse en zonen Bart en Tommy zetten de traditie verder met hun partners Nathalie D’haemers en Kyra De Rudder. Veertien jaar geleden openden zij Bloemenhuis Lilium in hartje Hansbeke en sinds zeven jaar hebben ze in langs de Kortrijksestenweg (N43) Sint-Denijs-Westrem een tweede winkel. Door het coronavirus vielen zowel de markten als de verkoop in de winkels weg.

“In het begin was het zoeken hoe we onze bloemen aan de man konden brengen", zegt Bart. “Gelukkig hebben we nog onze bloemautomaten en online kunnen mensen een boeket bestellen via de webshop Topbloemen.be, waarop ook heel wat collega’s aangesloten zijn. Op Pasen lag de online verkoop al tien keer hoger dan vorig jaar, maar Moederdag, dé hoogdag voor bloemenwinkels, wordt pas een echte uitdaging. Aangezien mensen nog niet tot bij ons mogen komen, zullen wij zondag alles aan huis proberen leveren. Hiervoor schakelen we een team van een tiental chauffeurs in, hoofdzakelijk bestaande uit vrienden en familie. We zullen rond 4 uur ‘s morgens starten met onze ronde. De betalingen gebeuren online en de boeketjes worden in een draagtas met water aan de deur gezet. We raden de mensen aan om niet tot het laatste moment te wachten om bloemen te bestellen. Doe dit zeker ten laatste donderdag, want de bloemenveiling is op vrijdag en dan hebben we nog tijd om alles klaar te zetten."

“Onze omzet is gedaald tijdens de lockdown, maar we willen niet zagen en klagen”, vervolg Bart. “Ons rendement ligt hoger, aangezien onze winkels gesloten zijn en we dus minder bloemen moeten weggooien. Het is een ideaal moment om het systeem van thuislevering op punt te stellen. Mensen kopen meer en meer online, ook bloemen, en dat zal ook na de lockdown het geval zijn”, besluit Bart.

Meer info via de Facebookpagina Bloemenhuis Lilium.