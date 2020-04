Bloedinzamelingen van 14 en 22 april afgelast Anthony Statius

11 april 2020

13u54 0 Deinze Rode Kruis heeft de bloedinzamelingen van dinsdag 14 en woensdag 22 april in zaal De Rekkelinge in Deinze geannuleerd.

“Door de coronacrisis worden alle niet-dringende behandelingen en operaties uitgesteld naar een later tijdstip”, klinkt het bij het Rode Kruis. “Dit zorgt ervoor dat de vraag naar bloedproducten op dit ogenblik zeer sterk is gedaald. Door een aantal mobiele bloedinzamelingen te annuleren, vermijden we dat we bloedproducten moeten vernietigen omdat de vervaldatum is overschreden; bloed is immers maar 42 dagen houdbaar.”

Meer info via www.rodekruis.be.