Blauwe containerklassen aan Palaestra verdwenen: bouw De Brieltuin 2.0 kan beginnen Anthony Statius

09 oktober 2020

14u14 0 Deinze De blauwe containers van kinderopvang De Brieltuin, al jarenlang een vertrouwd zicht aan sportsite Palaestra, zijn weg. Hiermee werd een nieuwe fase ingeleid voor de bouw van de nieuwe kinderopvang in de Oostkouterwijk in Petegem (Deinze). De kostprijs bedraagt ongeveer 700.000 euro.

In 2021 komt er een nieuwe naschoolse kinderopvang in de Oostkouterwijk, ter hoogte van sportcomplex Palaestra in deelgemeente Petegem. Jarenlang werden er vijftig kinderen opgevangen in blauwe containerklassen. Deze week werden deze modulaire units weggehaald en hiermee is een nieuwe fase aangebroken voor de bouw van de nieuwe kinderopvang.

“Op dezelfde locatie komt een nieuwbouw waar 84 kinderen in drie leefgroepen opgevangen kunnen worden”, zegt schepen Trees Van Hove (CD&V). “Er komt een ruime buitenspeelplaats, die ook door bezoekers van de Palaestra kan gebruikt worden. De stad Deinze heeft BoDe Architecten aangesteld en zij werkten een sober, open en licht ontwerp uit. Het gebouw zal een referentiepunt voor de buurt zijn met een tijdloze en aantrekkelijke architectuur en een warme, uitnodigende uitstraling. Bovendien wordt het een energiezuinig gebouw. De begeleiders kijken met veel enthousiasme uit naar hun nieuwe werkplek die in de zomer van 2022 de deuren zal openen.”

“In afwachting van de nieuwbouw worden de kinderen opgevangen op school via de binnenschoolse kinderopvang De Duizendpoot of de buitenschoolse kinderopvang Brieltuin Centrum”, vervolgt Trees Van Hove. “Intussen nam het stadsbestuur naar aanleiding van de sluiting van Brieltuin Petegem enkele belangrijke beslissingen om de jonge gezinnen tegemoet te komen. De retributies van de binnenschoolse opvang werden gelijkgeschakeld met die van de buitenschoolse opvang en het sluitingsuur op woensdag werd in de scholen uitgebreid tot 18 uur.”