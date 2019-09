Bizarre rouwbrief meldt overlijden van ringweg Anthony Statius

17 september 2019

08u28 6 Deinze Enkele Deinzenaren hebben deze week een vreemde rouwbrief in de bus gekregen. Op de brief wordt het overlijden gemeld van De Heer Dries Ringweg, doelend op de geplande verbindingsweg tussen de Kortrijksesteenweg (N43) en de Gaversesteenweg (N35). “Een ludieke actie van enkele misnoegde buurtbewoners die geen ringweg door de wijk willen”, bevestigt een anonieme bron.

“Na een proces van jaren bleek hij toch niet levensvatbaar te zijn, heden ging van ons heen: De Heer Dries Ringweg. 8 mei 2014 - 10 september 2019.” Met deze zin kondigt een doodsbrief de dood aan van de geplande ringweg.

De sterfdatum op de doodsbrief heeft volgens mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) geen specifieke betekenis. “Ik heb de brief ook gekregen, maar de plannen voor de ringweg zijn allesbehalve dood en begraven. Het is iedereen zijn recht om ludieke acties te voeren om zijn of haar gelijk te krijgen, maar ondertussen werken wij verder aan het dossier.”

Een anonieme bron bevestigt aan deze krant dat de actie op poten werd gezet door enkele buurtbewoners, die op deze manier nog eens de aandacht willen vestigen op de onvrede die er heerst in de wijk. “Vele buurtbewoners in de wijk rond het voormalige voetbalplein Ter Wilgen willen niet dat hun rustige woonwijk een drukke verkeersas wordt”, aldus de bron.