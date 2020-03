Bistro Marron sluit drie weken vroeger dan geplande verhuis: “Een financiële ramp, maar met traiteurdienst hopen we dit te overleven” Anthony Statius

13 maart 2020

14u44 8 Deinze Aan de vooravond van de grote verhuis moeten Sven Goeman en Stephanie Vanzieleghem van Bistro Marron halsoverkop de deuren sluiten. Begin mei openen ze hun gloednieuwe zaak in Olsene (Zulte), maar het geplande afscheid in hun restaurant in Petegem (Deinze) valt door het coronavirus volledig in het water. “We hebben zware financiële risico’s genomen en nu zitten we een maand zonder inkomen. Vanaf zaterdag starten we met een traiteurdienst om deze periode te kunnen overbruggen”, klinkt het.

Je suis horeca. De slogan prijkt op menig Facebookprofiel sinds de federale regering donderdagavond bekendmaakte dat alle horecazaken vanaf vrijdagnacht de deuren moeten sluiten tot 3 april. Het coronavirus houdt de horecasector gegijzeld, maar voor sommigen kon de timing niet slechter uitkomen. Zo zien Sven Goeman en Stephanie Vanzieleghem van Bistro Marron hun verhuis van Petegem (Deinze) naar Olsene (Zulte) helemaal in de soep draaien.

“Het plan was om op 4 april de deuren te sluiten, alles te verhuizen en om dan op 2 mei te kunnen openen op de nieuwe locatie”, zegt Sven. “De verbouwingswerken in Olsene zitten op schema en alles was perfect berekend zodat we een maand zouden kunnen overbruggen. Maar door de huidige situatie moeten we nu drie weken vroeger sluiten dan gepland. Een ramp want we hebben met de verhuis en de verbouwingen zware financiële risico’s genomen. Wie een horecazaak uitbaat en braaf alle regeltjes volgt, moet al goed draaien om uit de kosten te komen. Er is gewoon geen buffer voor wanneer er iets misloopt zoals nu gebeurt.” Stephanie vult aan: “Wij zijn zeer voorzichtige mensen en al onze uitgaven en kosten proberen we perfect in balans te houden, maar nu heb ik het gevoel dat de grond onder onze voeten wegzakt. We hebben negen jaar hard gewerkt en al wat we hebben gespaard zit in ons nieuwe project in Olsene, maar de inkomsten van de komende drie weken hebben we hard nodig. Toen het nieuws binnenkwam was ons team volledig van slag. Ook voor onze vaste medewerkers Tom Geerts en Bernard Van Poucke komt dit hard aan.”

Ondanks de zware gevolgen zijn Sven en Stephanie niet kwaad om de beslissing van de regering. “De volksgezondheid primeert boven het financieel belang en een lockdown is de enige manier om erger te voorkomen”, zegt Sven. “Maar de beslissing komt veel te laat en mensen hebben zich amper kunnen voorbereiden. Onze koelkasten zitten boordevol verse etenswaren voor de komende dagen. Om onze klanten te kunnen voorzien van lekker eten, om nog een inkomen te hebben én om voedsel lanceren we vanaf zaterdag een afhaaldienst die zeven dagen op zeven beschikbaar is. Mensen kunnen er kiezen uit verschillende menu’s met wisselende gerechten. Bij wie niet kan afhalen, kunnen we ook thuis leveren. We roepen de mensen op om ook bij andere restaurants te bestellen, want iedereen lijdt onder deze lockdown. Maak het thuis gezellig en steun de horeca door de komende weken regelmatig iets te bestellen.”

Het vervroegde afscheid van hun zaak in Petegem valt Sven en Stephanie zwaar. “Ik had een mooie afscheidsspeech voorbereid en we wilden onze klanten de komende weken bedanken voor het jarenlange vertrouwen. Het is mooi om te zien dat heel wat klanten hebben gebeld om vanavond toch een tafel te reserveren en ondertussen zijn we volzet. Hopelijk kunnen we in mei onze nieuwe zaak in Olsene zonder problemen openen.”

Alle afhaalgerechten staan online op www.bistromarron.be en bestellen kan via 09/387.07.67.