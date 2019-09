Biogasbedrijf krijgt exploitatieverbod na jarenlange klachten Wouter Spillebeen

03 september 2019

16u49 8 Deinze De rechtbank heeft een exploitatieverbod uitgesproken voor biogasbedrijf VC Energy in de Moerstraat in Sint-Martens-Leerne. De vergunningen zijn onwettig verklaard en de parking moet terug in zijn originele staat hersteld worden. De boetes lopen op tot meer dan een half miljoen euro.

Verschillende bewoners van Sint-Martens-Leerne trokken jaren geleden al aan de alarmbel. Het bedrijf hoort volgens hen niet thuis in het agrarische gebied en veroorzaakte overlast. Al twaalf jaar lang kreeg het bedrijf verschillende klachten en processen-verbaal over uitstoot en geur- en geluidsoverlast en het zag er volgens de buurtbewoners niet naar uit dat het bedrijf de problemen zou kunnen oplossen. Daarom trokken ze naar de rechtbank.

Signaal

VC Energy reageerde altijd dat ze in orde waren met alle nodige vergunningen en het bedrijf heeft ook verschillende voorstanders in de buurt. Maar de rechter sprak dinsdag een hard vonnis uit. De vergunningen zijn onwettig verklaard en er is een exploitatieverbod uitgesproken voor het hele bedrijf. Dat betekent dat alles er stilgelegd moet worden. “De plaats moet ook in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden, maar dat beperkt zich voorlopig enkel tot de parking”, duidt advocaat van de burgerlijke partijen Isabelle Larmuseau. VC Energy moet een boete van 400.000 euro betalen en de zaakvoerder kreeg een boeten van 160.000 euro en een celstraf van vier maanden met uitstel.

Elke burgerlijke partij krijgt een schadevergoeding van 3.000 euro. “Ze zijn zeer tevreden met het signaal dat hier gegeven wordt”, aldus Larmuseau. “Het bedrag is een tegemoetkoming voor de hinder die ze doorheen al die jaren moesten verduren. Ons doel is bereikt, en daar zijn we heel blij mee.”

Nieuwe vergunning

De vraag is nu of VC Energy ooit nog een vergunning kan krijgen. In theorie zou dat kunnen als het bedrijf in staat is om zonder hinder of schade te exploiteren, maar dan blijft het probleem dat het bedrijf in een agrarisch waardevol gebied ligt. “Waarschijnlijk zal de tegenpartij nog beroep aantekenen”, speculeert Larmuseau. De advocaat van VC Energy was niet bereikbaar voor commentaar.