Binnenspeeltuin Kids Adventure sluit voorlopig de deuren: “Als we dit nu niet doen, zitten we maanden zonder inkomsten” Anthony Statius

23 juli 2020

13u07 0 Deinze In Deinze sluit de binnenspeeltuin Kids Adventure tijdelijk de deuren. Zaakvoerder Daan Boydens wil hiermee een duidelijk signaal geven. “Het doet pijn om te zien dat vele mensen zich niet aan de maatregelen houden. Als we dit nu niet doen, zitten wij nog maanden zonder inkomen”, zegt Daan.

Daan Boydens maakte het nieuws deze middag bekend op de Facebookpagina van Kids Adventure. “Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we genomen hebben in de speeltuin, hebben we toch besloten om de deuren voorlopig gesloten te houden”, klinkt het. “Geloof ons vrij… Met de regen in het verschiet de komende dagen, hadden we heel graag eindelijk gehoopt om wat omzet te draaien. Maar het is nu dat we met z’n allen nog de kans krijgen om het virus af te remmen. Doen we dat niet, dan moeten we vrezen dat heel wat activiteiten alweer voor lange tijd onmogelijk worden. Beschouw dit als een warme oproep tot voorzichtigheid, een vraag aan iedereen om zijn of haar best te doen zodat we hier samen uit geraken. Hou het veilig en heel graag tot snel.”

“Moeilijke beslissing”

“Dit was een zeer moeilijke beslissing”, zegt Daan, die naast Kids Adventure ook zaakvoerder is van Team Adventure en Movemint, twee bedrijven waarmee Daan teambuildings organiseert. “We hebben sinds midden maart zo goed als niets meer verdiend en met de regenachtige dagen in het vooruitzicht konden we eindelijk weer wat omzet draaien met onze binnenspeeltuin. De eerste twee weken van juli hadden we onze kleuterkampen en toen was de speeltuin enkel in het weekend open. Maar nu sluiten we dus de deuren voor onbepaalde tijd. De veiligheid primeert en als we nu de maatregelen niet terdege opvolgen, dan moeten we onze deuren misschien nog veel langer sluiten. In augustus staan er wel nog kampen gepland en die gaan voorlopig door.”