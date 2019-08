BIN-Penneman geeft zevende buurtfeest Anthony Statius

27 augustus 2019

09u07 0 Deinze Het wijkcomité van BIN-Penneman in Astene geeft op zaterdag 31 augustus voor de zevende keer een buurtfeest. “I n eerste instantie is het de bedoeling om de buren te verzamelen uit de Pennemanstraat, Pont- en Beekstraat, maar eigenlijk is iedereen van harte welkom”, zegt Ivan De Weirdt.

“Plaats van afspraak is opnieuw de omgeving van ‘t Pennemandje, het voormalig winkeltje van Greta, in het eerste deel van de Pennemanstraat”, zegt Ivan. “Er wordt gezorgd voor een verkeersvrije en leuke straatomgeving waar het aangenaam vertoeven zal zijn voor de bewoners en buren, voor de uitgeweken gezinnen en kinderen die hier in het verleden zijn grootgebracht. Maar ook andere Astenaren uit de naburige straten en sympathiserende Deinzenaren, uit het Land van Nevele, zijn van harte welkom. Tussen 16 en 20 uur wordt er voor iedereen een fris pintje of een warm worstje op de barbecue voorzien. Voor de kinderen is er een springkasteel, een schminkstand en een tekenhoekje.”

“Oprichter Johan De Weirdt is ondertussen verhuisd en een vernieuwd bestuur zal op hetzelfde elan doorgaan. Greta Steen, Marnix Guylinck, Peter Maes en ikzelf proberen ook voor wat vernieuwing te zorgen. Zo werd er dit jaar gekozen voor een dj met muziek van vroeger en nu.”

Meer info: ivan.de.weirdt@telenet.be (09/386.85.85 – 0478/61.78.46)