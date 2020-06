Bijlkenstraat tijdelijk afgesloten Anthony Statius

29 juni 2020

09u39 0 Deinze De Bijlkenstraat in Nevele wordt tijdelijk afgesloten door werkzaamheden. Deze zullen duren tot en met woensdag 8 juli.

Vanaf vandaag (maandag) wordt de Bijlkenstraat in de Deinse deelgemeente Nevele tijdelijk afgesloten voor het verkeer. In opdracht van Telenet worden werken uitgevoerd aan de nutsleiding. Er is een wegomlegging voorzien via Koudeborre, Vierboomstraat en Graaf van Hoornestraat.