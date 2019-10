Bij dit gezin stroomt al jaren bruin water uit de kraan: “Aansluiting op stadswater kost ons een fortuin” Anthony Statius

15 oktober 2019

12u39 22 Deinze Bij het nieuw samengesteld gezin van Wouter Defour en Tessa Vallaeys uit Deinze stroomt enkel roodbruin water uit de kraan. Meermaals per week moeten douche, wc, lavabo’s en vaatwasmachines grondig gepoetst worden en Wouter, Tessa, hun vier kinderen én de honden en katten drinken uitsluitend flessenwater. Een aansluiting op het stadswater zou voor hen en enkele buren de redding zijn, maar door de lange afstand zou dat tienduizenden euro’s kosten. “We hopen dat de stad Deinze ons kan helpen”, zegt het koppel.

Enkele bewoners van Vaart Linkeroever, de verbindingsweg tussen Deinze en Nevele langs het Schipdonkkanaal, krijgen al jaren bijna uitsluitend roest water uit de kraan. Men gebruikt er uitsluitend grondwater en door de hoge ijzerconcentratie zorgt dit voor heel wat hinder. Voor Wouter Defour en zijn vriendin Tessa Vallaeys is de maat vol.

“Met dit roodbruine water is het niet prettig om je te douchen of om een bad te nemen”, zegt Tessa, die het huis in 2013 kocht. “De douchekop is al helemaal aangetast en de douchewanden krijg ik zelfs niet meer proper. Om de paar dagen moet ik met een speciaal product alle lavabo’s, het bad, de douche en de wc’s grondig poetsen om die bruine laag eraf te krijgen. Het water stinkt ook en dat maakt het nog minder aangenaam. Kraantjeswater drinken zit er al helemaal niet, ook niet voor al onze huisdieren, en om te koken gebruiken zijn we ook verplicht om flessenwater te gebruiken. Het roest water is niet alleen vies, maar het zorgt ook voor onnodige kosten. Op drie jaar tijd hebben we twee vaatwasmachines versleten en ook onze wasmachine begint het stilaan te begeven. We hebben een tijd geleden een roestfilter geplaatst, maar die liep al snel vast. Normaal gezien moet je zo’n filter om het jaar kuisen, bij ons was dat om de twee maanden.”

“We kunnen dit probleem oplossen door aan te sluiten op het leidingwater van de stad Deinze”, zegt Wouter. “Maar de aansluiting op het distributienet is niet evident. Er is 830 meter uitbreiding van het distributienet nodig om tot bij onze percelen en die van onze buren te komen. De gemiddelde kostprijs bedraagt 100 euro per meter en dit komt neer op zo’n 83.000 euro in totaal. Per potentiële klant stelt Farys een budget van 15.000 euro beschikbaar. Samen met onze twee buren zijn we met drie potentiële klanten, goed voor een tussenkomst van 45.000 euro, maar dan moeten we nog steeds 38.000 euro of 12.666 euro per gezin opleggen. Dat is een hele smak geld en we hopen dat de stad Deinze hierin kan tussenkomen. We hebben eind vorig jaar al het probleem bij de bevoegde schepen aangekaart, maar tot op heden zonder gevolg.”

Schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V) belooft om de situatie te bekijken en indien mogelijk zo snel mogelijk een oplossing te zoeken.