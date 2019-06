Bij De Wassende Maan kan je op woensdag zelf aardbeien plukken Anthony Statius

03 juni 2019

17u16 0 Deinze Zelf je aardbeien plukken bij bioboederij De Wassende Maan in Astene kan vanaf nu ook op woensdag. Iedereen is welkom op zaterdag tussen 9 en 15 uur en op woensdag tussen 9 en 17 uur.

Het plukseizoen bij De Wassende Maan in de Beekstraat 35 in Astene is ondertussen van start gegaan. Naast zaterdagen kan je nu ook op woensdagen zelf je aardbeien komen plukken. Eerst meld je je aan in de biowinkel voor een woordje uitleg en daarna mag je al dan niet met een eigen bakje aarbeien plukken in de tunnelserre op het veld. Daarna worden de aardbeien gewogen en afgerekend in de winkel. De prijs bedraagt 11,95 euro voor een kilogram en vanaf anderhalve kilogram betaal je 10,95 euro per kilogram. De prijzen variëren doorheen het seizoen. Wie de kinderen meebrengt, kan achteraf nog genieten van een drankje/ijsje/picknick in het eco-speelbosje.

Meer info via www.dewassendemaan.be of de Facebookpagina.