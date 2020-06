Bierliefhebbers Kurt (47) en Mathias (27) starten brouwerij KRU in Petegem Anthony Statius

06 juni 2020

16u19 0 Deinze De regio Deinze-Zulte is sinds kort een bierbrouwerij rijker. Onder de naam KRU lanceerden Machelenaar Kurt Van Keirsbulck (47) en Gentenaar Mathias Vanoverschelde (27) al een tripel en een blond bier en momenteel is de derde KRU in de maak. “We brouwen op traditionele Belgische wijze, maar met moderne apparatuur.”

In industriezone De Tonne in Petegem (Deinze) wordt sinds enkele maanden bier gebrouwen. Oprichter van brouwerij KRU is Kurt Van Keirsbulck uit Machelen (Zulte), zaakvoerder van de firma KVK, die brand- en binnendeuren plaatst. Brouwmeester van dienst is Mathias Vanoverschelde, die door de jonge Gentse brouwerij BeerSelect werd weggekaapt bij brouwerij Van Steenberge.

“Het idee voor een eigen brouwerij is ontstaan in café De Avonden in Machelen, het dorp waar ik woon”, zegt Kurt. “Ik ben een grote bierliefhebber, maar ervaring in het brouwen had ik nog niet en dus ben ik in zee gegaan met Mathias, een jong talent met een passie voor het vak.” Mathias vult aan: “Zeven jaar geleden ben ik tijdens mijn studies als industrieel ingenieur begonnen als hobbybrouwer. Ik heb opleidingen tot biersommelier en technicus in de fermentatie afgerond en bij brouwerij Van Steenberge heb ik vier jaar ervaring als brouwer opgedaan. Met mijn eerste loon bij Van Steenberge heb ik mijn eigen kleine installatie gekocht om mijn eigen creaties te maken. Sinds kort ben ik actief als brouwmeester bij BeerSelect en daarnaast maak ik nog steeds mijn eigen biertjes in mijn microbrouwerij. Mijn ambitie is om fulltime als brouwer aan de slag te gaan en zo is de samenwerking met Kurt ontstaan.”

Het eerste gerstenat dat uit de kranen van KRU vloeide is de KRU tripel. “Onze tripel is een sterk bier van 8,5% alcohol met een balans tussen zoet, bitter en fruitige smaken”, zegt Mathias. “Voor de zoete toets gebruiken we gekarameliseerde mout en citrushoppen en een lichte koriandertoets geven het bier een extra fruitige smaak. Het tweede biertje dat we hebben gebrouwen is een blond bier met een alcoholpercentage van 6,5%. KRU blond is een redelijk droog bier met een bittere afdronk dat zeer doordrinkbaar is. Ondertussen zijn we bezig aan een derde soort met kriek en framboos, waarmee we onze pijlen richten op een nog breder publiek. Belangrijk om te weten is dat we bij KRU enkel gebruikmaken van natuurlijke producten, dus zonder toevoeging van chemicaliën. We brouwen bier op traditionele wijze, maar wel met de nieuwste apparatuur.”

Op het etiket van KRU prijken de hoofden van Kurt en Mathias, een duidelijke verwijzing naar het lokaal karakter. “Momenteel kunnen we om de drie weken 1.000 liter van elke soort brouwen”, zegt Kurt. “De eerste reacties zijn zeer positief, maar we willen niets overhaasten. Het blijft een proces van experimenten en finetunen. Zo is Mathias met zijn eigen microbrouwerij constant op zoek naar nieuwe smaken en met KRU kunnen we deze op grotere schaal gaan produceren. Ondertussen ben ik op zoek naar een grotere locatie voor de brouwerij. Ik heb mijn oog op een pand in Machelen laten vallen, maar meer kan ik daar voorlopig nog niet over zeggen.”

De bieren van KRU zijn voorlopig enkel te koop bij dranken Allaert in Machelen. Meer info via www.brouwerijkru.be.