Biënnale voor lokale kunstenaars gaat digitaal door coronavirus Anthony Statius

02 april 2020

De Biënnale voor lokale kunstenaars, die voor de zestiende keer plaatsvindt in Deinze, zal te zien zijn vanuit de huiskamer. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan besliste het stadsbestuur om het evenement niet te openen op zaterdag 25 april in de Brielpoort, maar wel nu al in een digitale vorm

“Dat het een bijzondere editie zou worden, dat stond al een tijdje vast”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Voor het eerst zouden ook kunstenaars van het vroegere Nevele hun werken tentoonstellen in deze Biënnale van Deinze, Het Land van Nevele. Deze editie zou het symbool worden van de culturele fusie tussen beide gemeentes en hun inwoners. Het zou een zinnebeeld worden van de samenwerking van de vele culturele spelers die onze stad rijk is.”

“Dit jaar tekenen maar liefst 125 deelnemers present”, vervolgt schepen De Reu. “Curator Geert Colpaert kreeg opnieuw de lastige taak om de 161 geselecteerde werken in de Brielpoort op een unieke wijze aan kunstminnend Deinze en omgeving te presenteren. Het coronavirus heeft onze planning echter gedwarsboomd. Samen met de voorzitster van de cultuurraad zochten we een oplossing om de werken toch te kunnen tonen, vandaar dat we de Biënnale volledig digitaal maken. Bekijk de werken via de link www.deinze.be/biennale.”