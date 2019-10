Bibliotheken Deinze en Landegem opnieuw open Anthony Statius

07 oktober 2019

13u02 2 Deinze De bibliotheken van Deinze en Landegem zijn opnieuw open. Beide vestigingen gingen een week dicht voor de overschakeling op het nieuwe Eengemaakt Bibliotheeksysteem en vanaf deze week vormen ze één geheel.

De bibliotheken van Deinze en Landegem zijn samengesmolten tot één geheel. Wie lid is van een van de twee afdelingen kan nu ook gratis met dezelfde kaart boeken, strips of cd’s ontlenen in de andere bibliotheek. Het grote voordeel is dat wanneer een boek in Deinze uitgeleend is, je kans hebt dat dit boek in Landegem wel beschikbaar is. Bovendien hoeven mensen zich niet te verplaatsen. Als je een boek uit Deinze in Landegem wil ontlenen, dan wordt dat kosteloos naar het filiaal in Landegem gebracht. Dit gebeurt telkens op dinsdag en vrijdag met de fietskoerier van Deinze.

Lid worden en ontleningen blijven gratis, maar nu kan je tot twintig artikelen in één keer ontlenen. De uitleentermijn is drie weken en verlengen kan drie keer voor drie weken. Ook de boetes worden aangepast. Zo betaal je 10 eurocent per dag dat je een boek te laat binnenbrengt. Vroeger gold in Deinze een tarief van 30 eurocent per week en in Landegem van 50 eurocent per week. Als het openstaande bedrag hoger is dan 5 euro, dan wordt de kaart geblokkeerd. Een artikel reserveren kost 50 eurocent en materiaal aanvragen in een andere bib dan Deinze of Landegem kost 2 euro.

Meer info via www.deinze.bibliotheek.be.