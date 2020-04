Bibliotheken Deinze en Landegem leveren boeken aan huis Anthony Statius

01 april 2020

10u16 0 Deinze De bibliotheken van Deinze en Landegem levert vanaf maandag 6 april boeken aan huis. Zolang de lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan van kracht is, kunnen mensen gebruik maken van deze 'Bib drive'.

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen is de bibliotheek gesloten tot en met zondag 19 april. Als alternatief verzorgt de bibliotheek een ‘Bib drive’ of boekendienst aan huis.

“De werking van de bib drive is eenvoudig: leners zoeken hun gewenste boeken en films op via de catalogus op http://deinze.bibliotheek.be”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V). “Enkel boeken en films die aanwezig zijn in de bibliotheek kunnen aangevraagd worden. De bibliotheekmedewerkers maken de pakketten klaar en die worden vervolgens gratis en zo snel mogelijk aan huis geleverd. Er kunnen maximum vijf bibliotheekmaterialen per lener met een uitleentermijn van zeven weken ontleend worden. De bibliotheekmedewerkers nemen de veiligheidsmaatregelen strikt in acht. Materialen die via de inleverbus worden binnengebracht worden eerst drie dagen opzijgezet en ontsmet vooraleer ze opnieuw in circulatie worden gebracht.”

Met de bib drive wil de bibliotheek tegemoet komen aan de grote vraag naar literatuur voor alle leeftijden”, aldus schepen De Reu. “Ook scholieren die een literatuuropdracht hebben voor school kunnen een beroep doen op deze dienstverlening. Via http://deinze.bibliotheek.be bieden de bibliotheken bovendien een digitaal aanbod aan om kranten te lezen, digitale prentenboeken en e-books te downloaden.

Materialen aanvragen kan via het webformulier, via een e-mail naar bibliotheekdeinze@deinze.be of telefonisch via 09/381.95.60 en dit tussen 10 en 12 uur en 14 en 16 uur.