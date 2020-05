Bibliotheken Deinze en Landegem heropenen op 2 juni Anthony Statius

26 mei 2020

14u33 0 Deinze De bibliotheken van Deinze en Landegem openen opnieuw de deuren op dinsdag 2 juni. Met extra veiligheidsmaatregelen en verplichte circulatie, worden de bibliotheken een veilige plaats om boeken te ontlenen. De Bib drive, het aan huis leveren van boekenpakketten, wordt dan ook stopgezet.

De bibliotheken van Deinze en Landegem mogen terug bezoekers ontvangen. Er gelden wel enkele coronamaatregelen. “Het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag wordt beperkt tot maximaal 45 in Deinze en maximaal 20 in Landegem”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Daarnaast mag de bezoektijd een half uur bedragen en ook de openingsuren worden aangepast. We vragen de bezoekers om een mondmasker te dragen, de circulatieregels te volgen, minstens anderhalve meter afstand van anderen te houden en om thuis te blijven indien men ziektesymptomen vertoont of indien er iemand uit het gezin ziek is.”

“Sommige zaken zijn nog niet mogelijk tijdens het bibliotheekbezoek, zoals het raadplegen van de pc’s, het lezen van kranten of tijdschriften, printen en kopiëren en het toilet gebruiken”, vervolgt De Reu. “We vragen ook om het bezoek goed voor te bereiden. Zoek de titels die je wenst vooraf op via de online catalogus https://deinze.bibliotheek.be. De werking van de Bib drive wordt vanaf 2 juni stopgezet. Tot woensdagavond 27 mei kunnen nog aanvragen gebeuren via https://deinze.bibliotheek.be/Bib-Drive-Deinze.