BGSET organiseert vierde Offroad Oude Leie dua- en triatlon Anthony Statius

26 september 2019

16u01 0 Deinze Het Blue Globe Sports Endurance Team (BGSET) organiseert op 29 september de vierde editie van de Offroad Oude Leie dua- en triatlon. De wedstrijd start om 11 uur aan de River Ranch in Deinze.

De Offroad Oude Leie dua- en triatlon is de laatste triatlon van het triatlonseizoen, maar ook de eerste duatlon van het cross-duatlonseizoen. Trio’s bestaande uit een zwemmer/loper, een moutainbiker en een hardloper kunnen zich inschrijven, maar individueel deelnemen kan ook. De zwemafstand is 750 meter of 3 kilometer lopen voor de duatlon, 22,5 kilometer mountainbiken en afsluitend 7,5 kilometer lopen.

“BGSET wil lopers, fietsers en zwemmers aansporen om eens aan een duatlon of triatlon mee te doen”, zegt organisator Koen De Volder. “Heel vaak wordt een triatlon als hoogdrempelig ervaren en daar wil dit recreatieve team uit Deinze verandering in brengen. We willen iedereen, ongeacht leeftijd en geslacht, warm maken om deel te nemen aan onze events of om zich aan te sluiten bij onze club.“

De wedstrijd start op de weide van de River Ranch, Leieoever 1 in Deinze. Inschrijven kan via de volgende link: https://blueglobesportsenduranceteam.com/inschrijven-evenementen/.

