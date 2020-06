Bezoekers trotseren kwakkelweer voor eerste boerenmarkt Anthony Statius

05 juni 2020

17u09 0 Deinze De eerste boerenmarkt aan de kerk van Landegem lokte onmiddellijk al heel wat volk naar buiten. Het regenachtige weer en de mondmaskers namen de bezoekers er met plezier bij. “Fijn dat we nu nog meer lokaal kunnen shoppen”, zegt Sara Dhoore uit Landegem.

Met een maand coronavertraging kon de Deinse land- en tuinbouwraad vrijdagmiddag eindelijk haar boerenmarkt organiseren. Net voor de start regende het nog pijpenstelen, maar vanaf 15 uur bleef het gelukkig droog boven het kerkplein van Landegem, waar een vijftiental kraampjes zich hadden opgesteld. Er heerste de ganse namiddag een gezellige drukte en aan ieder kraam stonden mensen aan te schuiven. Zo ook bij Niek Spitsbroek, die samen met zijn broer Bas asperges en blauwe bessen kweekt in Eede, het dorp net over de Nederlandse grens ter hoogte van Maldegem. De kwekerij levert asperges aan onder andere Sergio Herman en Michaël Vrijmoed.

“Wij staan al drie jaar op de boerenmarkt van Aalter en sinds kort zijn we ook aanwezig op de lokaalmarkt in de Farmfabriek in Deinze”, zegt Niek. “Deze boerenmarkt in Landegem is zeker een mooie aanvulling op onze andere markten. Ik ben ervan verschoten hoe druk het hier is, ondanks het slechte weer. Belgen houden ervan om lokaal bij de boer te kopen, veel meer dan in Nederland. We hebben enorm geleden onder de coronacrisis, maar gelukkig hebben we met onze webshop en onze thuisleveringen de schade wat kunnen beperken. Ook dankzij markten zoals deze kunnen we ons jaar goedmaken.”

Ook de bezoekers waren enthousiast. Sarah Dhoore nam haar zoon Jacob (4) en haar dochter Suzanne (7) en diens klasgenootje Lona (7) mee om wat verse groenten te kopen. “Ik vind het belangrijk om de lokale boeren te steunen”, zegt Sarah. “Ik woon zelf in Landegem, dus voor ons is de locatie ideaal. Het is ook goed dat de markt open is van 15 tot 18 uur; zo kan ik na mijn werk nog snel wat inkopen doen. Wat ik gekocht heb? Prei, asperges, aardbeien en straks ga ik nog om kersen en blauwe bessen. We komen zeker volgende week terug.”

Meer over Bas

Deinze

Eede

Farmfabriek

Jacob

Landegem

Lona

Maldegem