Bewoners meten schade op na zware brand: “Het is moeilijk te vatten, we zijn zoveel kwijt” Wouter Spillebeen

07 december 2019

18u35 43 Deinze “We zijn erg veel kwijt”, zeggen de bewoners van een van de huizen in de Guido Gezellelaan die vrijdagavond door een zware brand beschadigd werden. De brand ontstond bij de buren en sloeg via de zolder over naar hun woning, waardoor ze nu op het OCMW moeten rekenen voor een noodwoning. Een branddeskundige onderzoekt ondertussen hoe de brand is ontstaan.

De uitslaande brand vernielde zowat de hele woning waar het vuur ontstond. Het dak is vernield en binnen is alles zwartgeblakerd. Het huis moet echter niet gesloopt worden. Het vuur richtte ook zware schade aan bij de buren. Via de zolder sloegen de vlammen over naar de aanpalende woning. Ook daar is de zolder zo goed als volledig vernield. Op de lagere verdiepingen is er vooral sprake van waterschade door de bluswerken. Een derde woning werd minder zwaar beschadigd. Alle bewoners werden vrijdagnacht opgevangen in een bed and breakfast of bij familie en vrienden. Voor de zwaarst getroffen bewoners blijven hun huizen nog een geruime tijd onbewoonbaar.

Accidentele brand

“We hebben voorlopig opvang gekregen, maar maandag zullen we nog moeten zien of het OCMW ons een noodwoning kan aanbieden”, vertellen de bewoners van het huis naast dat waar de brand ontstond. “We kunnen alleen nog een paar essentiële dingen meenemen. De schade bij ons is erg groot. We zijn zwaar getroffen en hebben het er nog moeilijk mee. Alles wat op zolder stond, is weg en in de rest van het huis liepen ook veel voorwerpen schade op.”

Ondertussen is duidelijk dat de brand accidenteel is ontstaan. Volgens de vaststellingen van de brandweer zou een kabel van een computer oververhit geraakt zijn. “Het gaat in elk geval niet over brandstichting. Dat is vooral belangrijk voor de verzekering”, reageren de bewoners.

Verzamelwoede

Getuigen verklaren dat de brand bijzonder snel uitbreidde. “Eerst was er alleen een kleine rookpluim te zien, alsof iemand de haard had aangestoken. Een paar minuten later zagen we een enorme rookpluim en toen sloegen plots vlammen uit de ramen”, getuigt een overbuur. De vader en zoon die in het huis aanwezig waren, raakten net op tijd buiten. Zij krijgen voorlopig onderdak in een B&B.

Dat de brand zo snel kon verspreiden en dat de brandweer lang moest (na)blussen, heeft te maken met het feit dat de bewoners van het eerste huis een grote hoeveelheid meubels en ander brandbaar materiaal hadden verzameld. “Je kunt gerust van verzamelwoede spreken”, zeggen de getroffen buren. “Elke keer als we bij het passeren een blik in de gang konden werpen, zagen we veel opgestapeld gerief. Wij zijn ook verzamelaars, maar dan op een nette en geordende manier. Bij hen was het anders.”