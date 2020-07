Bewoner woonzorgcentrum Sint-Vincentius besmet met COVID-19, bezoek niet meer toegelaten Anthony Statius

06 juli 2020

18u38 24 Deinze Een van de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze is besmet met het coronavirus. “De vrouw verblijft momenteel in het AZ Sint-Vincentius en bezoek in het rusthuis is voorlopig niet meer toegelaten”, zegt directeur Ludo Timmermans.

Het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ten Bosse in Deinze bleef tot nu gespaard van besmettingen met het coronavirus. Vrijdag werd een van de bewoners positief getest in het ziekenhuis.

«De vrouw was er wegens andere gezondheidsredenen», zegt directeur Ludo Timmermans. “Zaterdag werd iedereen ingelicht en sinds zondag is er geen bezoek meer toegelaten. De vrouw verblijft nog in het ziekenhuis. Dinsdag en woensdag worden alle bewoners van dezelfde afdeling, en de gesloten afdeling getest. Ook de zorgverleners worden getest. De afdeling waar haar man zit, wordt pas getest als hij besmet blijkt. Normaal gezien zouden we vanaf deze week beperkt bezoek op de kamer toelaten, maar tot nader order wordt iedere vorm van bezoek verboden.”