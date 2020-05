Beweging.net Nevele schenkt vetplantjes aan zorgverleners Ter Leenen en Balade Anthony Statius

16 mei 2020

12u07 8 Deinze De kerngroep van beweging.net Nevele heeft zaterdagochtend vetplantjes geschonken aan het personeel van woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele en woonzrogcentrum Balade in Merendree.

Beweging.net wil de helden van de zorg bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Zaterdag kwam de lokale afdeling van Nevele plantjes schenken aan de zorgverleners van de woonzorgcentra Ter Leenen en Balade.

“Zelden is er zo veel aandacht gegaan naar mensen die actief zijn in de zorg", zegt Marleen Vanlerberghe, voorzitter van beweging.net Nevele. “We noemen hen terecht helden, want ondanks de dreiging van het virus blijven ze doorgaan met ons en onze geliefden te verzorgen; dit in vaak aartsmoeilijke omstandigheden. Met deze kleine attentie willen we hen bedanken en tegelijk willen we onze waardering tonen voor iedereen die zorg draagt voor onze gezondheid en ons welzijn.”