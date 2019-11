Beweging.net Deinze plant symbolische boom voor betere luchtkwaliteit Anthony Statius

25 november 2019

09u10 0 Deinze De leden van beweging.net Deinze hebben zaterdag een beuk geplant in het Kaandelpark. Met deze symbolische plantactie vraagt men meer aandacht voor een betere luchtkwaliteit.

Beweging.net Deinze nam in 2017 deel aan het Airbezenproject. In dat project werd aan de hand van aardbeiplanten overal de luchtkwaliteit gemeten. “Om de luchtkwaliteit te verbeteren organiseerde beweging.net een boomplantactie”, zegt Bart Van Thuyne. “Iedere deelnemer kon een gratis boom reserveren en uiteindelijk hebben 200 mensen zich ingeschreven. Een boom planten is immers het beste middel om de klimaatdoelstellingen te halen. Om deze actie onder de aandacht te brengen, hebben we met beweging.net Deinze een beuk geplant in het Kaandelpark.”