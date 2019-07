Bestuurders onder invloed geklist bij controle Wouter Spillebeen

01 juli 2019

17u44 0 Deinze De verkeersdienst van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft zaterdagochtend negen bestuurders onder invloed betrapt. Een van hen mocht door een rijverbod eigenlijk niet sturen.

Voor de BOB-campagne heeft de verkeersdienst tijdens de vroege shift 683 bestuurders staande gehouden voor een controle op rijden onder invloed. Zes van de bestuurders moesten een boete van 179 euro betalen en de wagen drie uur laten staan omdat ze een glas te veel op hadden. Een bestuurder had nog meer gedronken en moest de auto zes uur laten staan. Nog een andere bestuurder kon ook nog eens geen verzekeringsbewijs, kentekenbewijs of schouwingsbewijs voorleggen. Hij is zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt.

De laatste bestuurder die onder invloed betrapt werd, tekende positief voor verdovende middelen. Bovendien was zijn rijbewijs al ingetrokken door een eerdere straf, maar had hij zijn rijbewijs niet ingeleverd wanneer dat moest.

Behalve rijden onder invloed stelde de politie ook andere inbreuken vast. Zo reed een bestuurder met een voorlopig rijbewijs rond, maar zonder L-teken op de achterruit en zonder begeleider en kregen drie bestuurders een waarschuwing omdat hun keuring niet in orde was.