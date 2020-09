Bestuurder blijft ijzig kalm en rijdt met brandende Range Rover terug naar huis Tijs Van Puyenbroeck

13 september 2020

Ijzig kalm blijven heet dat dan. Zaterdagochtend reed een bestuurder met zijn Range Rover richting Deurle toen hij plots een brandgeur opmerkte en rook van onder zijn 4x4 zag komen. In plaats van te stoppen reed de bestuurder eerst nog een paar kilometer terug naar zijn huis in de Burgemeester van Crombrugghelaan. Daar parkeerde hij de wagen in de tuin en stapte hij uit om met een brandblusser alsnog het vuur te proberen blussen. Tevergeefs. Ook de brandweer kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Niemand raakte gewond. De brandweer prees de man voor zijn koelbloedigheid.