Bestuurder bevrijd na zware frontale aanrijding op N35 Wouter Spillebeen

07 januari 2020

14u16 4 Deinze Twee bestuurders zijn deze middag rond 13 uur gewond geraakt bij een frontale aanrijding op de Kouter (N35) in Deinze. Een van de inzittenden zat een half uur lang gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden.

De aanrijding gebeurde toen een bestuurder die in de richting van Deinze reed om een nog onbekende oorzaak van zijn baanvak afweek. Twee chauffeurs die in de richting van Tielt reden, konden de wagen nog ontwijken, maar een derde niet. “Het kwam tot een zo goed als frontale aanrijding”, klinkt het bij de politie. De bestuurder van het eerste voertuig werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw in de tweede wagen zat intussen gekneld in haar voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden. “Ze bleef de hele tijd bij bewustzijn, maar het is nog te vroeg om te zeggen hoe ernstig haar verwondingen zijn.”

Door de aanrijding was de N35 een uur lang afgesloten in beide richtingen. Iets voor 14 uur werd de rijrichting naar Tielt weer geopend. Lokaal worden omleidingen voorzien.