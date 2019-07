Beste skaters van het land verwacht aan JC Brieljant Tweede Deinze Skate Contest opgenomen in competitiereeks Belgian Skate League Anthony Statius

04 juli 2019

10u53 0 Deinze Deinze wordt meer en meer een skatestad. Op zaterdag 6 juli vindt de tweede editie van de Deinze Skate Contest plaats aan JC Brieljant en deze wedstrijd wordt opgenomen in de officiële competitiereeks Belgian Skate League. “Deze wedstrijd zal toptalenten aantrekken, spektakel verzekerd”, zegt organisator Anton De Groot.

Na een succesvolle eerste editie organiseren de jeugddienst van Deinze en de Belgian Skateboard Association (BSA) op zaterdag 6 juli opnieuw de Deinze Skate Contest. Skaters vanuit alle hoeken van het land worden zaterdagmiddag verwacht op het skatepark Briel in de Mouterijdreef.

“Dit jaar wordt de wedstrijd in Deinze opgenomen in de ‘Belgian Skate League’, de allereerste Belgische competitie skateboarden”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V). “Vorig jaar ging het om een lokale wedstrijd voor amateurs en gesponsorde skaters, maar nu is er een prijzenpot van 1.000 euro prijzengeld en meer dan 1.000 euro aan skateproducten. Bovendien krijgt elke deelnemer een goodiebag. De wedstrijd wordt georganiseerd in vijf categorieën: amateurs U13, amateurs U16, amateurs +16, gesponsorde skaters en dames.”

“Dit jaar organiseert de BSA voor de eerste maal in de geschiedenis van het Belgische skateboarden een Belgian Skate League,” verduidelijkt Antoon De Groot. “Deze Belgische competitie bestaat uit een vijftiental wedstrijden waarbij zowel amateurskaters als gesponsorde skaters in verschillende klassementen over alle wedstrijden heen punten kunnen verzamelen. Op die manier zal er voor de allereerste keer een echt Belgisch klassement ontstaan. Deinze Skate Contest wordt als A-event opgenomen in de Belgian Skate League en zal hierdoor een bovenlokale uitstraling krijgen. De mogelijkheid om tijdens Deinze Skate Contest punten te verdienen voor het Belgische klassement zal ook meer skaters en zeker meer gesponsorde skaters uit heel Vlaanderen aantrekken wat garant staat voor nog meer spektakel en een ongeziene sfeer. De wedstrijd start om 14 uur. en de prijsuitreiking wordt voorzien rond 19 uur. Wie wenst deel te nemen aan de contest kan zich vooraf per e-mail inschrijven via info@bsa.be. Je kan je voor de contest op de dag zelf tussen 12.30 en 13.30 uur ook nog ter plaatse inschrijven.”

“In de voormiddag tussen 10 en 12 uur kunnen beginnende skaters deelnemen aan een van de initiatieworkshops skaten”, vervolgt Rutger De Reu. “Onder begeleiding van een professionele skate-instructeur kunnen deelnemers vanaf 8 jaar hun eerste skate-ervaring beleven. Deelnemen kost 10 euro en hierbij zijn materialen, skateboard, helm, pols-, knie- en elleboogbescherming inbegrepen. Vooraf inschrijven en betalen is verplicht en kan via www.deinze.be/webshop of via jeugddienst@deinze.be.”

“JC Brieljant zorgt de ganse dag voor een zomerbar en muziek en de afterparty wordt verzorgd door Kraft Collective. Vanaf 15 uur kan je in het Kaandelpark achter jeugdhuis Brieljant terecht voor een open air met dj’s Victor De Roo, Mélomane en Moodprint. De toegang is gratis”, besluit Rutger De Reu.

Meer info via 09/381.86.61, jeugddienst@deinze.be of www.deinze.be/jeugd.