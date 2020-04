Besmette bewoners van dienstverleningscentrum keren na twee weken terug uit quarantaine, mét escorte van de brandweer: “Een emotionele opsteker voor iedereen” Anthony Statius

14 april 2020

Deinze Ook het dienstverleningscentrum (DVC) Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) is niet gespaard gebleven van het coronavirus. Zes bewoners en evenveel verzorgers van leefgroep Dageraad Rood raakten besmet, maar een verdere uitbraak bleef gelukkig uit. Na twee weken quarantaine mochten Tjorven Van Cauwenberge (16) en zijn medebewoners dinsdag terug naar hun vertrouwde omgeving. Ze kregen zelfs een escorte van de brandweer. "Dit is een serieuze opsteker, zowel voor ons personeel als voor de bewoners", zegt directeur Dirk Remy.

Loeiende sirenes weerklonken dinsdagvoormiddag aan het DVC Heilig Hart langs de Leernsesteenweg (N466) in Deinze. Geen brand, maar wel heuglijk nieuws dat als een lopend vuurtje mag verspreid worden. Enkele bewoners van het dienstverleningscentrum die besmet zijn met het coronavirus mochten na twee weken in quarantaine op de Covid-afdeling in het hoofdgebouw terug naar hun leefgroep Dageraad Rood verderop in het dorp. Brandweermannen van Brandweerzone Centrum post Deinze zorgden voor de nodige toeters en bellen. De verhuis betekent een symbolische overwinning voor directeur Dirk Remy en alle 350 medewerkers van DVC Heilig Hart.

Een van deze bewoners, die dinsdag terugkeerde, is de zestienjarige Tjorven Van Cauwenberge. De jongen wist met zijn enthousiasme geen blijf toen hij de vertrouwde gezichten terugzag. De begeleiders en andere bewoners van de site Dageraad zorgden voor een warm welkom.

Tjorven had het moeilijk om constant op zijn kamer te blijven. Hij kon hierdoor niet al zijn energie kwijt en dit uitte hij door zijn ondeugend kantje naar boven te laten komen. Nu kan hij weer in de living zitten, samen met de medebewoners eten en in de tuin spelen Begeleiders Sule Batur, Delphine De Winter en Marleen Braet

“Tjorven is een energieke, meestal goedgeluimde jongeman”, vertellen begeleiders Sule Batur, Delphine De Winter en Marleen Braet. “Hij is een hele lieve jongen met een ondeugend kantje, die houdt van fietsen, voetballen, dansen en buiten spelen. Tjorven vertoonde matige symptomen zoals een verstopte neus en koorts, maar net zoals de andere besmette bewoners, is hij niet zwaar ziek geworden. De verhuis naar de Covid-afdeling verliep vlot, maar hij had het moeilijk om constant op zijn kamer te blijven. Hij kon hierdoor niet al zijn energie kwijt en dit uitte hij door zijn ondeugend kantje naar boven te laten komen. Tjorven houdt zich bezig met video’s te bekijken en naar muziek te luisteren. Nu mag Tjorven weer zijn oude routine opnemen. Hij kan gewoon in de living zitten, aan tafel eten samen met de medebewoners en in de afgesloten tuin spelen. Het enige wat nog niet direct mag, is met bewoners van andere leefgroepen in contact komen. We spelen op zeker en willen alle risico’s op een eventuele verdere besmetting uitsluiten.”

Op donderdag 26 maart werden twee van de bewoners van leefgroep Dageraad Rood positief getest op het coronavirus. “Al snel bleek dat ook de vier anderen van de leefgroep besmet waren, alsook zes begeleiders van de leefgroep”, zegt Dirk Remy. “Twee dagen na de test, werden de bewoners naar onze Covid-afdeling Domino Plus in het hoofdgebouw overgebracht. Daar moesten ze veertien dagen op een eigen kamer verblijven. Deze aparte afdeling was een grote aanpassing voor het DVC. De volledige afdeling werd ontruimd, er werd een sas gecreëerd en mobiele douches geïnstalleerd. We raden het personeel aan om na elke shift te douchen. Tijdens de diensten dragen de zorgverleners handschoenen en een beschermende schort en bij contact met de bewoners dragen we een extra paar handschoenen, een FFP2-masker en een gezichtsscherm, gemaakt door het VTI van Deinze. Gelukkig is niemand van de besmette zorgvragers zwaar ziek geworden. Na twee weken quarantaine mogen de besmette bewoners nu dus terugkeren naar hun leefgroep. Ook de begeleiders van de leefgroep, die positief hebben getest op het coronavirus, mogen de komende dagen weer aan het werk.”

Risicogroep

“Maar onze vrees dat we te kampen krijgen met een grote uitbraak blijft”, zegt Dirk Remy. “Hier verblijven veel mensen die in een risicogroep zitten en net zoals in de rusthuizen is een besmetting hier extra gevaarlijk. Het grootste gevaar is dat een van de medewerkers het virus hier binnen zou brengen. Daarom zijn we extra alert en hanteren we strenge veiligheidsmaatregelen. Voorlopig hebben we voldoende beschermingsmateriaal, maar bij een grote uitbraak zouden we snel kampen met een tekort aan FFP2-maskers. We zijn er voorlopig gelukkig van gespaard gebleven en daarom is deze verhuis van Tjorven en zijn medebewoners zo belangrijk. Het is een emotionele opsteker voor iedereen hier bij Heilig Hart die zo hard zijn of haar best doet in deze moeilijke tijden. Om het in termen van de koers te zeggen: de Ronde van Frankrijk is nog niet voorbij, maar deze etappe hebben we alvast gewonnen.”