Bert Gabriëls geeft try-out in Vinkt Anthony Statius

18 september 2019

10u19 2 Deinze Op uitnodiging van de gezinsbond Vinkt brengt komiek Bert Gabriëls een try-out van zijn nieuwste zaalshow Eindejaarsconference 2019. Deze show vindt plaats op zaterdag 5 oktober om 20.30 uur in de oude jongensschool in de Aarseleweg in Vinkt.

Omdat het al lang op zijn verlanglijstje staat en omdat een jaarlijkse conference nu eenmaal een belangrijke traditie is geworden, maakt Bert Gabriëls een jaaroverzicht, waarbij politiek en economie in binnen- en buitenland, de staat van het klimaat, het dagelijks leven in de cybermaatschappij, de perikelen van de hedendaagse papa en elke hype uit 2019 aan bod komen. Bert Gabriëls werd bekend dankzij tv-programma’s als Comedy Casino, Advocaat van de duivel en Zonde van de zendtijd. Daarnaast maakte hij al zes theatershows.

De deuren gaan open om 19.30 uur. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en de avond zelf betaal je 15 euro. Reserveren kan via eddyschepens@telenet.be of 0494/48.96.83.