Bert Dhont staat met Sparta Petegem voor bekeropdracht: “Zullen wakker moeten zijn tegen Voorde-Appelterre” Hans Fruyt

10 september 2020

16u06 0 Deinze In de derde ronde van de Croky Cup trekt tweedenationaler Sparta Petegem zondagnamiddag naar Voorde-Appelterre, de Ninoofse fusieploeg die via de titel in eerste provinciale de poort naar derde nationale opende. Voor Bert Dhont, de nieuwe trainer van Petegem, wordt het de eerste match met inzet.

Petegem opende de Beker van België met een 5-0-zege tegen Willebroekse, een ploeg uit de Antwerpse derde provinciale. Moeiteloos gekwalificeerd, zoals verwacht. Uit bij Voorde-Appelterre wordt het een stuk lastiger. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen viel Spartaan Tom Denoulet geblesseerd uit. Hij zal zeker een half jaar moeten toekijken. Kenneth Weytens ontbrak tegen Willebroekse, maar is zondag weer van de partij. Tweede doelman Luc Baas zal ook opnieuw in de selectie zitten. Net als vorig seizoen doet Petegem het zonder zuivere diepe spits. Davy Joye zal die taak weer op zich nemen.

“Davy is onze diepe spits”, benadrukt Bert Dhont. “Met Gianni Swennen, een jonge kerel die overkomt van Cercle Brugge, hebben we wel iemand die op positie ‘negen’ kan spelen. Maar hij kan ook op de flanken worden uitgespeeld. Ook Ralph Ameys kwam over van Cercle. Hij is een verdedigende middenvelder, met veel loopvermogen. Lorenzo Berwouts zette tijdens de transferperiode de grootste stap: van eerste provinciale naar tweede nationale. In onze groep won hij intussen al veel zieltjes. Want tussen de lijnen is hij heel efficiënt.”

Geen gezondheidswandeling

Trainer Dhont is best tevreden dat hij, een week voor de competitiestart, een match bij Voorde-Appelterre kan spelen. Zijn ploeg begint deze partij als favoriet, maar het wordt voor de groen-zwarten geen gezondheidswandeling. “We zullen aan Voorde-Appelterre een stevige kluif hebben”, voorspelt Dhont. “Het wordt zondag hard werken om de kwalificatie af te dwingen. We gaan wakker moeten zijn, anders dreigt een kater. Als we doorstoten, trekken we naar de winnaar van het duel tussen Rebecq en Roeselare. Roeselare zit in de problemen. Hoe dat gaat aflopen weet ik niet.”

Wellicht moet Roeselare bij Rebecq forfait geven. Kwalificeert Petegem zich, dan zal de openingsmatch van de competitie bij VK Westhoek worden uitgesteld. Zo ver is het nog niet. Bij Voorde-Appelterre speelt een Petegemnaar. Guillaume Clinckemaille, een aanvaller met een verleden bij de beloften van Zulte Waregem en het eerste elftal van het Zeeuwse Hoek, verdedigt de kleuren van de fusieploeg. Hij zal op een knalprestatie gebrand liggen.