Bert Dhont (Sparta Petegem) na zege bij Westhoek: “Twee knappe counters” Hans Fruyt

20 september 2020

20u23 0 Deinze Sparta Petegem is de eerste en enige leider in de nieuwe competitie. Bijna logisch, want er werden dit weekend slechts twee matchen afgewerkt. Petegem bracht de verplaatsing bij VK Westhoek tot een goed einde. Dankzij een goal en een assist – er zijn zekerheden – van Davy Joye.

Voor de aftrap van de partij in Ieper moest trainer Bert Dhont twee knopen doorhakken. Centraal achteraan moest hij kiezen tussen Thomas Vande Velde en Kierian Serpieters, op linksachter tussen Robbe Van Steenkiste en Arne Vandecasteele. Vande Velde en Van Steenkiste kregen de voorkeur. Nog voor het halfuur was de partij beslist.

“Het openingskwartier verliep vrij evenwichtig”, begint trainer Dhont zijn analyse. “Daarna haalden we op de counter twee keer schitterend uit. Eerst stak Davy Joye de bal diep. Lorenzo Berwouts maakte de kans af. Daarna had Anton Vanborm een schitterende beweging in huis. Hij bediende Davy Joye, die de 0-2 op het scorebord zette. Tussendoor kwamen we één keer goed weg. Een thuisspeler dook alleen voor doelman Tom Vandenbossche op, maar hij miste. In de tweede helft kregen wij heel wat kansen om de match volledig dood te maken. Dat deden we jammer genoeg niet. Het enige minpuntje in deze partij, maar daar gaan we zeker niet over zagen. We kenden daarbij ook wat pech, want een bal belandde tegen de paal. Op een volwassen manier boekten we een hele mooie eerste zege van het seizoen. De eerste partij van de competitie kunnen winnen, is altijd interessant.”

Clean sheets

Vooral belangrijk is dat de Spartanen erin slaagden om de nul op het scorebord te houden. Iets wat vorig seizoen bijzonder moeilijk was. “Daar schenken we toch wat aandacht aan”, aldus Dhont. “Van vorig seizoen weet ik dat het vierde kwartier voor Sparta Petegem vaak verkeerd liep. Tijdens de rust heb ik geprobeerd om iedereen scherp te houden, zodat we goed aan de tweede helft begonnen. Dat is gelukt, want we begonnen scherp aan die tweede periode. Wat deze competitie betreft, hebben we enkele doelen. Onder meer tien clean sheets. We hebben al één keer de nul kunnen houden. Nog 29 speeldagen om die andere negen te halen.”