Bermbrand aan station legt treinverkeer stil Wouter Spillebeen Anthony Statius

22 juni 2020

17u17 0 Deinze In Deinze is het treinverkeer naar De Pinte onderbroken nadat een bermbrand deze namiddag schade toebracht aan elektriciteitskabels. De brand was snel geblust, maar de herstellingswerken nemen meer tijd in beslag.

De brand ontstond rond 15 uur en verspreidde zich in de berm langs de sporen over een afstand van ongeveer 50 meter. “Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, was er heel wat rookontwikkeling en was het vrij hevig aan het branden”, volgens Brandweerzone Centrum. “We kregen het vuur zeer snel onder controle, maar dan bleek dat een aantal elektriciteitskabels doorgesmolten waren.”

De herstellingswerken aan de kabels nemen een hele tijd in beslag. Intussen is er geen treinverkeer mogelijk tussen Deinze en De Pinte. Van en naar Gent Sint-Pieters rijden vervangbussen. De hinder zou nog tijdens de avondspits van de baan moeten zijn.