Belle Perez en vuurwerk op hoogdag Deinse Feesten Anthony Statius

31 juli 2019

12u07 14 Deinze De Deinse Feesten pakken vandaag (woensdag) uit met een optreden van Belle Perez in het Kaandelpark en het traditionele muzikaal vuurwerk aan de Kromme Brug.

Als het droog blijft, zal het centrum van Deinze vanavond volstromen met bezoekers. In het Kaandelpark zorgt Belle Perez in het kader van de Engie Parkies-concerten vanaf 19.30 uur voor een Spaanse fiësta. Daarna is er nog muziek van Bitoneuze in Jeugdhuis Brieljant tijdens de Afterkaandels. In café Saga is er ook livemuziek vanaf 22 uur.

Maar natuurlijk geen Deinse Feesten zonder vuurwerk. Dit muzikale schouwspel vindt voor de 29ste keer plaats en de vuurpijlen worden tussen 23.00 en 23.20 uur afgeschoten van op de Kromme Brug. Alle activiteiten zijn gratis.