Bekende hoofdcommissaris en topadvocaat te gast bij Zindering Anthony Statius

27 september 2019

14u46 0 Deinze Hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie Marc Bockstaele en topadvocaat Walter Van Steenbrugge zijn op zondag 29 september de centrale gasten in talkshowprogramma ‘Zindering met Carine & Christian’. De uitzending draait rond leugens en is om 11 uur te beluisteren op Radio Tequila.

Christian en Carine Lapinne lanceerden een tijdje geleden het nieuwe radioprogramma Zindering op Radio Tequila. De uitzending van zondag staat volledig in het teken van leugens en daarvoor heeft men twee bijzondere gasten kunnen strikken. De eerste gast is hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie Marc Bockstaele. Hij schreef al verschillende handboeken over verhoortechnieken en zijn recent verschenen boek gaat over ‘Liegen’. De tweede gast is advocaat Walter Van Steenbrugge, een nationaal en internationaal bekend strafpleiter, zowel voor slachtoffers als daders van misdrijven. Daarnaast verleent hij ook juridische bijstand aan sporters zoals bokser Junior Bauwens, wielrenner Wout Van Aert en sportclubs als Club Brugge en Lokeren. Zindering plaatst deze twee boeiende gasten tegenover elkaar.

De rubriek ‘Positief gedacht’ van Carine sluit traditioneel en inspelend op het thema het programma af.

Afstemmen op Radio Tequila zondagvoormiddag doe je om 11 uur op FM 106.2 voor de regio Deinze of FM 107.8 voor de regio Aalter. Je kan ook luisteren via de website www.radiotequila.be.