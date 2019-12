Bekende fotograaf uit Astene werkt drie jaar aan exclusief kunstboek: “Grenzen tussen fotografie en schilderkunst vervagen” Anthony Statius

11 december 2019

14u40 0 Deinze Rik Vanderlinden (59) heeft al menig communicant en trouwkoppel voor zijn lens gehad. Al meer dan 30 jaar is hij bekend als dé fotograaf van Astene, maar daarnaast laat hij ook als kunstschilder zijn creativiteit de vrije loop. Een selectie van zijn kunstwerken bundelt hij voor het eerst in een boek, waarvan maar dertig exemplaren bestaan. “Hier heb ik drie jaar aan gewerkt, ik ben een perfectionist”, lacht Rik.

Creativiteit laat zich niet in vakjes steken. Of in dit geval fotokaders, want de meesten kennen Rik Vanderlinden als fotograaf. Maar wat velen niet weten, is dat Rik al van kindsbeen af bezig is met schilderkunst. Met zijn kunstwerken stond hij al op verscheidene tentoonstellingen en een groot deel is in handen van verzamelaars. Noem hem dus zeker geen fotograaf die ook schildert, maar ook geen schilder die foto’s maakt. Toch vind je de kruisbestuiving van de twee disciplines in al zijn werken terug.

Tijdens mijn opleiding fotografie en film aan het KASK in Gent raakte ik mateloos gefascineerd door de liefde-haatverhouding tussen de eerste fotografen en de toenmalige kunstenaars Rik Vanderlinden

“Fotografie en schilderkunst hebben elkaar altijd beïnvloed” zegt Rik. “Tijdens mijn opleiding fotografie en film aan het KASK in Gent raakte ik mateloos gefascineerd door de liefde-haatverhouding tussen de eerste fotografen en de toenmalige kunstenaars. Door de overvloed aan dagelijks foto- en beeldmateriaal rondom ons staan we er niet meer bij stil welke aardschok de ontdekking van de fotografie door de Fransman Joseph Niépce in 1826 was. Zijn wonderlijke uitvinding werd door Louis Daguerre verder op punt gezet met als resultaat dat de fotografie rond 1840 wereldwijd zijn intrede deed en dit veroorzaakte een tsunami in de toenmalige kunstwereld. In die tijd werden portretten en landschappen gemaakt door kunstschilders, veelal in opdracht van adel, clerus of rijke burgers, maar de komst van de fotografie zorgde voor een ware ravage. Gedaan met dagenlang poseren, een klik en het portret was gemaakt door de fotograaf. De toenmalige kunstenaars moesten dus een totaal ander richting uit en de moderne kunst werd geboren. De eerste foto’s waren echter in het begin nog soms wazig en vergrotingen waren grofkorrelig. Niet toevallig ontstond rond 1860 het impressionisme, gevolgd door het pointillisme met duidelijke kenmerken van de prille fotografie. Het zal echter nog tot de jaren 20 van de volgende eeuw duren dat met de komst van het genie Man Ray naar Parijs de fotografische technieken door de gehele kunstwereld worden omarmd en voor echt worden aanzien. Het daarop volgende dadaïsme deed de rest.”

Kijker op dwaalspoor zetten

“Ik refereer constant naar die kunsthistorie, zet de kijker op een dwaalspoor en doe hem nadenken over wie er wie heeft beïnvloed enzoverder”, vervolgt Rik. “Dit doe ik bewust zonder herkenbare stijl wegens te beperkend. Zo blijft mijn werk fris en kom ik niet in een doodlopend straatje terecht. Ik ben een blender(mixer) in alle betekenissen van het woord.”

Een selectie van zijn werk is te zien in het kunstboek Rik Vandelinden a(r)twork , 200 bladzijden dik, door de kunstenaar genummerd en gesigneerd en geleverd in een opbergdoos met magneetsluiting. “Het boek is als kunstwerk bedoeld, vandaar de beperkte oplage van 30 stuks. Ondertussen zijn er al 20 de deur uit. Ik ben eveneens met de voorbereidingen bezig voor een volgende tentoonstelling, maar daarover later meer”, besluit Rik.