Bekende Deinzenaren voor één avond dirigent: “Iedere fout kan een kakofonie veroorzaken” Cultuurschepen Rutger De Reu en CEO Ann Vancoillie leiden op 3 april Harmonieorkest Deinze Anthony Statius

28 februari 2020

22u21 0 Deinze Delegeren is één ding, maar dirigeren, dat is een ander paar mouwen. Vraag maar aan de Deinse schepen Rutger De Reu (CD&V) en Ann Vancoillie, CEO van Aluvsion. Op vraag van dirigent Kenny Van Heuverswijn namen zij eind januari voor het eerst de baton ter hand en op vrijdag 3 april staat het duo in het Leietheater, met de rug naar het publiek en het gezicht naar het vijftigkoppig Harmonieorkest van Deinze gericht.

“Gewoon wat met een stokje zwaaien en de muzikanten doen de rest wel.” De gedachte is misschien sommigen niet vreemd bij het kijken naar de performance van een dirigent tijdens een klassiek concert. Kenny Van Heuverswijn, dirigent van het Harmonieorkest Deinze, wil het tegendeel bewijzen. Tijdens het voorjaarsconcert in april krijgt hij gezelschap van twee bekende Deinzenaren, die tot enkele maanden geleden nog nooit een partituur van dichtbij hadden gezien.

“Ik ben tien jaar dirigent van het Harmonieorkest Deinze en daarom wou ik iets speciaals doen rond dirigeren”, zegt Kenny. “Ik werd geïnspireerd door het Nederlandse TV-programma Maestro, waarin bekende Nederlanders met geen enkele actieve muziekkennis uitgedaagd worden om een professioneel orkest te dirigeren. Ik houd ervan om mensen uit hun comfortzone te halen. Ik doe dat ook al tien jaar met het orkest en het is een van de belangrijkste taken van een dirigent: mensen stapsgewijs tot een resultaat brengen waar ze nooit op hadden durven hopen. Op zich lijkt dirigeren vrij eenvoudig, tot je het zelf moet doen en zeker als je geen noten kan lezen of nooit een muziekinstrument hebt bespeeld. Het is zowat het moeilijkste dat je in de muziek kan doen. Ik ben op zoek gegaan naar twee leidinggevende figuren in Deinze als gastdirigent, die we in een andere leidinggevende context wilden plaatsen. In Rutger De Reu en Ann Vancoillie heb ik de ideale kandidaten gevonden.”

Rutger De Reu kent iedereen als schepen van Cultuur in Deinze. Daarnaast is hij kabinetsmedewerker en voorzitter van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij. “Ik ken het harmonieorkest en haar werking al jaren”, zegt Rutger. “Ik kon dus niet weigeren, maar het blijft toch huzarenstukje. Iedereen denkt dat dirigeren gemakkelijk is, tot je eraan begint. Het is streven naar perfectie en elke fout van de dirigent kan een kakofonie veroorzaken. De uitdaging is groot, maar we hebben een goeie leermeester. Binnenkort volgt de eerste repetitie met het orkest erbij, dat wordt spannend.”

Ook Ann Vancoillie ging de uitdaging aan. Ann is zaakvoerder van Creaplan en Aluvision, twee bedrijven die ze met haar man Dirk Deleu heeft opgericht. Aluvision in Deinze ontwerpt en produceert modulaire systemen voor standen en Creaplan in Nazareth bouwt tijdelijke standen, showrooms en displays op maat. Daarnaast is de mama van drie kinderen voorzitter van Unizo Internationaal en ze mag de titels onderneemster van het jaar, Leeuw van de Export en Makers Award achter haar naam schrijven. ”Ik heb de goesting om te ondernemen thuis meegekregen. Nieuwe uitdagingen zijn me niet vreemd en het is fijn om nog eens iets van nul te leren. Ik heb nooit muziek geleerd en achteraf gezien heb ik daar wel spijt van. Mijn drie kinderen zijn wel muzikaal geschoold en van hen krijg ik de nodige hulp bij het oefenen. Het leekt beetje bij beetje, maar het moeilijkste zal zijn eens je echt voor een orkest staat. Alles staat of valt met de dirigent, daar heb ik enorm veel bewondering voor.” Kenny vult aan: “Ann en Rutger waren best optimistisch bij aanvang, maar dit sloeg al snel om naar lichte wanhoop. Ze gaan er echter keihard voor en als ze zo verder doorzetten gaan ze er zeker geraken. Ik ben alvast benieuwd naar het resultaat en ik ben nu al fier op hen”, besluit Kenny.

Naast de gastdirigenten heeft Kenny nog enkele bijzonderheden in petto. Het optreden start met Victory van Rossano Galante en de toeschouwers worden onder andere ondergedompeld in de mysterieuze wereld van Nostradamus. Daarbovenop krijgt men een aantal solisten van eigen bodem te horen: You Raise me Up in een duo voor trompet uitgevoerd door Hans Allaert en zang Kathleen Vercampt en het spectaculaire Czardas van Monti door twee xylofoon-solisten Bram Stroobandt en Nick Provoost.

Wie Ann, Rutger, Kenny en het orkest aan het werk wil zien en horen, die kan op vrijdag 3 april terecht in het Leietheater. De gastvrouw van de avond is Eva Degeyter, bekend van Theatergroep Vooruit. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop (17 euro aan de kassa) en deze vind je via www.harmonieorkestdeinze.be of aan de balie van het Leietheater. Kinderen mogen gratis mee, mits reservatie.