Bekend stadsbeeld verdwenen: De Goudsbloem maakt plaats voor zestien appartementen Anthony Statius

06 december 2019

09u55 0 Deinze Een bekend stadsbeeld in Deinze is verdwenen. Deze week werd de kleurrijke gevel van de voormalige biowinkel De Goudsbloem langs de Gaversesteenweg (N35) afgebroken. Enkel de naam blijft behouden, want op de hoek met de Legestraat verrijst binnenkort Residentie De Goudsbloem, een nieuwbouwproject van zestien appartementen.

De voormalige bio- en natuurwinkel De Goudsbloem ligt tegen de vlakte. De kleurrijke gevel vormde een bekend beeld voor iedereen die de stad via de Gaversesteenweg (N35) binnenreed. Op de kop van de Legestraat, Driesstraat en Gaversesteenweg begint Bouwbedrijf Mevaco in opdracht van Fraeye Projects met de bouw van Residentie De Goudsbloem.

“De zestien nieuwbouwappartementen worden een nieuwe landmark voor wie Deinze binnenrijdt, komende van de autosnelweg en het bedrijvenpark de Prijkels”, zegt Guillian Fonteyne van Landbergh Vastgoed, die de verkoop van de appartementen doet. “Door het grote potentieel van de site vonden Fraeye Projects en ABSCIS Architecten elkaar onmiddellijk in het idee om een residentieel project met een sterke architecturale uitstraling te bouwen.”

“Op de eerste drie bouwlagen liggen veertien appartementen met een of twee slaapkamers en zonneterrassen en de dakverdieping bestaat uit twee penthouses met riante terrassen. Er is een ondergrondse parking met vijftien plaatsen en er komt een Cambio-deelwagenpunt vlak aan het gebouw. Er is ook een fietsenberging op het gelijkvloers voorzien en die is vlot toegankelijk via een automatisch hek. De fietsers kunnen langs de Gaversesteenweg binnenrijden en om het bestaande voet- en fietspad breder te maken, wordt de rooilijn enkele meters achteruit geschoven. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2021.”