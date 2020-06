Bekend horecagezin opent nieuwe zaak op eerste dag na lockdown: “We werden al emotioneel toen klanten nog maar reserveerden” Anthony Statius

08 juni 2020

17u30 0 Deinze Petegem (Deinze) is sinds maandag een horecazaak rijker. Bruno Van Eeckhout (48), zijn vrouw Caroline (53) en hun kinderen Céline (23) en Gilles (21), de voormalige uitbaters van de Passe-Vite, ontvingen de eerste klanten in La Tourelle, hun nieuwe gezellige bistro/loungebar langs de gewestweg N43. “Klanten knuffelen mag nog niet, maar we zijn al blij om hen terug te zien”, zegt Caroline.

Van een vuurdoop gesproken. Voor het gezin Van Eeckhout uit Deinze was de eerste dag na de lockdown van de horeca extra spannend, want maandagochtend werden de deuren van La Tourelle, hun gloednieuwe zaak in de Deinse deelgemeente Petegem, voor het eerst geopend.

Voormalige fabriek

La Tourelle - ‘het torentje’ in het Frans - bevindt zich in ongetwijfeld een van de bekendste gebouwen van de Leiestad. De villa met het opmerkelijke torentje langs de Kortrijksesteenweg (N43) was ooit een fabriek waar werkkledij werd gemaakt, en jarenlang bood het plaats aan tearoom De Suikerpot, waar ook kunstexpo’s werden gehouden. In 2018 kocht Bruno de villa en samen met zijn vrouw Caroline en hun kinderen Céline en Gilles, toverde hij de benedenverdieping om tot een gezellige bistro/loungebar.

Normaal gezien zouden we La Tourelle de eerste maanden enkel openen als loungebar, maar door de coronacrisis moesten we Cegil vroeger sluiten dan gepland en hebben we dus tijd gehad om ook het restaurantgedeelte hier af te werken Céline Van Eeckhout

De familie Van Eeckhout is niet onbekend in de Deinse horecawereld. Bruno stond meer dan vijftien jaar in de keuken van bistro Passe-Vite in Sint-Martens-Leerne, nu herdoopt tot bistro Cegil. De verhuis naar Petegem betekent meteen ook het einde van het verhaal in Sint-Martens-Leerne.

“Normaal gezien zouden we La Tourelle de eerste maanden enkel openen als loungebar, maar door de coronacrisis moesten we Cegil vroeger sluiten dan gepland en hebben we dus tijd gehad om ook het restaurantgedeelte af te werken”, zegt Céline. “De openingsdatum hebben we wel een maand moeten opschuiven. In La Tourelle kan je van 11 tot 1 uur ‘s nachts iets komen drinken en de keuken is geopend van 11 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur. Op zondag kan je doorlopend komen eten. De menukaart is zo goed als dezelfde gebleven. Klassiekers uit de Passe-Vite zoals onze varkenswangetjes, sliptong en scampi maison zijn ook hier te verkrijgen.”

Caroline is blij dat ze maandagmiddag opnieuw haar vaste klanten kon begroeten. “Knuffels geven mag nog niet, maar ik ben al blij dat ik al die bekende gezichten terugzie", zegt Caroline. “Ik werd zelfs al een beetje emotioneel toen er klanten belden om te reserveren. Deze week zit de agenda zo goed als vol en eens de zon zich laat zien, kunnen we onze gasten ook ontvangen op het terras achteraan de zaak.”

La Tourelle is gesloten op dinsdag en woensdag, met uitzondering van deze week. Meer info via de Facebookpagina ‘Bistro & Lounge: La Tourelle’ of de website.