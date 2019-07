Bejaard echtpaar komt om het leven bij zwaar ongeval op E40 in Nevele DJG - MVDB

23 juli 2019

13u13

Bron: Eigen berichtgeving 26 Deinze Op de E40 in Nevele richting Gent zijn twee doden gevallen bij een verkeersongeval. Een auto met twee oudere inzittenden is aangereden door een vrachtwagen en is zo'n honderd meter op de pechstrook meegesleurd.

De betrokken personenauto viel op de rechterrijstrook stil, waardoor de achterliggende vrachtwagen een aanrijding niet meer kon vermijden. Door de klap belandde de personenwagen op de pechstrook en is daar ongeveer honderd meter door de vrachtwagen meegesleurd.



Door het ongeval is er enorm veel hinder richting Brussel. De rechterrijstrook is ondertussen wel opnieuw vrijgegeven voor het verkeer. Richting kust stond deze voormiddag op dezelfde E40 tot twaalf kilometer file na een ongeval met enkel stoffelijk schade. De weg richting kust is inmiddels opnieuw vrij.

