Behoud rijrichting Tolpoortstraat moet niet meer goedgekeurd worden, maar N-VA wil toch stemming op gemeenteraad Anthony Statius

22 november 2019

15u36 0 Deinze Het behoud van de huidige rijrichting van de Tolpoortstraat in Deinze hoeft niet meer goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. De evaluatie van de verkeersmaatregel ligt enkel ter kennisname voor aan de gemeenteraadsleden. Dit werd eerder foutief gecommuniceerd door de stad. Maar oppositiepartij N-VA wil toch een stemming en diende daarom een extra agendapunt in.

In de communicatie van de stad Deinze over de evaluatie van de rijrichting in de Tolpoortstraat is een fout geslopen. Dit meldt oppositieraadslid Bart Vermaercke (N-VA). Er werd gecommuniceerd dat de definitieve bekrachtiging van de huidige verkeerssituatie in de Tolpoortstraat ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad op donderdag 28 november, maar dit klopt niet. Het gaat om een kennisname door de gemeenteraad. Ook de beslissing om de rijrichting van de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam tijdelijk om te keren ligt ter kennisname voor aan de gemeenteraad, en niet ter goedkeuring.

“De verkeersmaatregel werd al beslist en opgenomen in het politiereglement bij de invoering in april”, zegt mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Er wordt nu enkel kennis genomen van de evaluatie. Mochten we de rijrichting opnieuw omdraaien, dan zou het wel opnieuw moeten gestemd worden op de gemeenteraad. We excuseren ons voor de verwarring.”

Oppositieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) wil toch een stemming over de verkeerssituatie en diende daarom een extra agendapunt in. “Ik wil dat de rijrichting terug omgedraaid wordt, dus van het kruispunt de Knok in de richting van de Tolpoortbrug, net zoals vroeger", zegt Bart. “Als extra maatregelen moeten er verkeersremmers aangelegd worden én een verkeerslicht aan de Knok, dat meldt wanneer de ophaalbrug omhoog staat, zodat de straat niet dichtslibt. Het verbinden van de Tolpoortstraat met de Markt is essentieel voor een bloeiend handelsapparaat. ”