Beekstraat krijgt spoorwegtunnel voor alle verkeer Anthony Statius

18 september 2020

08u40 0 Deinze Infrabel wil een spoorwegtunnel voor alle verkeer aanleggen in de Beekstraat in Astene (Deinze). De nieuwe plannen worden besproken op de gemeenteraad van donderdag 24 september.

Naast de plannen met de overwegen in de Molenstraat en de Nachtegaalstraat in deelgemeente Petegem, heeft Infrabel ook een plan met de overweg in de Beekstraat in Astene.

De Beekstraat wordt gezien als één van de ontsluitingswegen voor de wijken van Astene-Zuid. De huidige spooroverweg sluit en in de plaats komt er een tunnel voor auto’s en fietsers, die ook geschikt is voor landbouwverkeer, verhuiswagens en hulpdiensten. Het voorontwerp voorziet een tunnel ten oosten van de huidige overweg, waardoor de overweg in dienst kan blijven tot de tunnel klaar is. De ruime bocht in de tunnel laat een snelheid van 50 kilometer per uur toe. Eens boven aan de zuidzijde wordt met een korte bocht weer aangesloten op de Beekstraat. Aan de noordzijde sluit de nieuwe tunnel aan op de Beekstraat ter hoogte van de Casselrijlaan. Voor de lokale ontsluiting van Walgracht wordt een aansluiting voorzien ter hoogte van het einde van de toegangshelling.

