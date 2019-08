Beach Party krijgt vervolg Anthony Statius

19 augustus 2019

12u56 0 Deinze De revival van de Beach Party aan surfput Florizoone was meer dan geslaagd. Ondanks het mindere weer kwam er zo’n 500 man op af en de nieuwe organisatie spreekt al van een nieuwe editie in 2020.

Na zes jaar windstilte organiseerde Windsurfing Deinze zaterdagavond opnieuw de Beach Party aan surfput Florizoone. Het nieuwe organisatieteam blikt terug op een geslaagde editie. “We mikten op 500 bezoekers en dit aantal hebben we gehaald”, zegt Bridi De Bruycker. “We hebben het bewust kleinschalig gehouden en deze formule bleek de juiste keuze te zijn. De dansvloer stond goed vol en wie even wou uitrusten kon terecht op ons loungestrandje. Het slechte weer heeft de pret alleszins niet kunnen bederven. We hebben nieuw leven kunnen blazen in de Beach Party en er komt volgend jaar sowieso een vervolg.”

