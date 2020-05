Basisschool Sint-Hendrik start contactonderwijs later op door coronabesmetting: “Een kleuter besmet en we nemen geen risico’s” Anthony Statius

17 mei 2020

08u31 157 Deinze Basisschool Sint-Hendrik in Petegem (Deinze) start de lessen vermoedelijk pas op maandag 25 mei opnieuw op. Een van de kleuters, die de voorbije weken in de opvang op school verbleef, werd positief getest op het coronavirus en de directie en het preventieteam willen geen risico’s nemen. “Alle kindjes en leerkrachten die met het kindje in contact kwamen, moeten 14 dagen in quarantaine”, zegt preventieadviseur John Van Houcke.

De eerste-, tweede- en zesdejaars van basisschool Sint-Hendrik in Petegem moeten nog een week geduld hebben alvorens ze hun klasgenoten en leerkrachten terug mogen zien. Normaal gezien wordt zoals in alle Deinse katholieke basisscholen op maandag 18 mei het contactonderwijs hervat, maar er werd beslist om de heropstart in de school in de Oostkouterlaan uit te stellen.

“Donderdag na schooltijd kwam de melding dat er bij een kleuter corona werd vastgesteld na een test”, zegt preventieadviseur John Van Houcke. “Het kindje verbleef recent in de opvang van basisschool Sint-Hendrik en daarom werden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Op advies van de schoolarts van het CLB werden de ouders van de kindjes die bij deze leerling in de opvang verbleven en hun begeleidende leerkrachten gebeld om mee te delen dat ze de komende 14 dagen thuis in quarantaine moeten blijven. In totaal moeten 16 kleuters en 3 leerkrachten minstens twee weken thuis blijven. Het is dan aan de huisarts om te beslissen of ook de ouders en de broers en zussen ook in volledige quarantaine moeten.”

De school had voorzien om maandag het contactonderwijs voor het eerste, tweede en zesde leerjaar op te starten. “Om de veiligheid van de kinderen en hun begeleiders zo optimaal mogelijk te houden en omdat we door de quarantaine in ons schoolteam enkele personeelsleden missen, hebben we beslist om het contactonderwijs niet op te starten voor de eerstkomende periode en enkel noodopvang te voorzien”, aldus John Van Houcke. “Normaal gezien waren er lessen gepland op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Uit veiligheidsoverwegingen is er maandag en dinsdag al zeker geen les en aangezien donderdag een feestdag is en vrijdag de brug wordt gemaakt, zullen de leerlingen ten vroegste op maandag 25 mei terug naar school mogen komen; een week later dan gepland. Voor alle klassen laten we de preteaching voorlopig verder lopen. Voor het eerste, tweede en zesde leerjaar betekent dit dat de leerkrachten zich maandag voorbereiden en dinsdag preteachinglessen zullen aanbieden. Op woensdag 20 mei evalueren we opnieuw met de werkgroep Preventie en zal de nieuwe beslissing in verband met het al dan niet opstarten bekend worden gemaakt.”