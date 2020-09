Basisschool Erasmus verwelkomt snel lerende leerlingen in nieuwe ochtendklas Anthony Statius

01 september 2020

11u52 0 Deinze In basisschool Erasmus in Deinze mogen hoogbegaafde en snel lerende jongens en meisjes vanaf nu naar de kangoeroeklas. In deze In basisschool Erasmus in Deinze mogen hoogbegaafde en snel lerende jongens en meisjes vanaf nu naar de kangoeroeklas. In deze ochtendklas voor hoogbegaafde leerlingen krijgen ze extra uitdagingen, zonder dat ze het contact met hun andere klasgenoten verliezen.

Ook in basisschool Erasmus in de Volhardingslaan in Deinze zijn er enkele nieuwigheden op de eerste schooldag. In alle klassen ligt er een nieuwe linoleum vloer, de vloer in de sportzaal werd vernieuwd, alle raamkozijnen werden geschilderd en de leraarskamer werd opgefrist. Maar de grootste verandering is de ochtendklas voor hoogbegaafde leerlingen, die werd ingericht naast de leraarskamer.

In deze krant kon u eind juni al alles lezen over deze speciale ochtendklas. Dit aparte traject binnen de muren van een gewone basisschool is vernieuwend in het Vlaamse onderwijslandschap. “Hoogbegaafde leerlingen krijgen vanaf dit schooljaar iedere voormiddag, dus in totaal vijftien uren per week, les in een aparte klas”, zegt directrice Valerie Verstraeten. “Hiervoor halen we expert Tine Vandenbogaerde aan boord. De klas van Tine is er voor alle leeftijden, van kleuters tot zesdejaars. We zijn alvast goed gestart, met 14 leerlingen uit de derde graad, 18 leerlingen uit de tweede graad, 14 uit de eerste graad en 12 kleuters, goed voor een totaal van 60 leerlingen.”