Bart Van Cauwenberghe opnieuw bij beste chocolatiers van België en Luxemburg Anthony Statius

01 oktober 2019

13u12 0 Deinze Deinzenaar Bart Van Cauwenberghe werd opnieuw opgenomen in de gids Finest Chocolatiers in Belgium and Luxemburg 2020 van Gault&Millau. “Een stimulans om te blijven streven naar de beste pralines”, zegt Bart.

Bart Van Cauwenberghe van De Zwarte Vos in Astene blijft een bezige bij. Onlangs opende hij samen met zijn zoon de theaterbar Studio in Leietheater en volgende week opent hij een Legendary-shop - Legendary is het exportmerk met naast chocolade ook likeur en een juwelenlijn - in Aalst. Daarnaast blijft hij nieuwe pralines uitvinden en zijn creativiteit is opnieuw de mensen van Gault&Millau niet ontgaan. Zij brengen voor de vierde keer een minigids uit waarin de beste chocolatiers uit België en sinds vorig jaar ook uit Luxemburg worden gebundeld. Net zoals vorig jaar werd ook Bart, sinds 2005 chocoladeambassadeur van België, geselecteerd.

“Ik blijf streven naar het ontwikkelen van de beste pralines”, zegt Bart. “Ik ga telkens op zoek naar nieuwe ingrediënten en producten en zo heb ik onlangs een praline met thee op de markt gebracht. Naast heerlijke chocolade proef je ook smaken uit grootmoeders tuin zoals kamille.”