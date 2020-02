Balloonmeeting verhuist na 34 jaar van Eeklo naar Deinze-centrum: “Samson en Marie te gast op eerste luchtballonnenspektakel in de Leiestad” Anthony Statius en Joeri Seymortier

13 februari 2020

13u02 0 Deinze Deinze wordt de komende vijf zomers de gaststad voor de Balloonmeeting. Hiermee verliest Eeklo na 34 jaar een van haar populairste evenementen. De luchtballonnen zullen voor het eerst in de Leiestad opstijgen in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 juli. Als locatie werd gekozen voor de parking van de Brielpoort en het Martinuspark, pal in het centrum van de stad. “We nodigen alle Meetjeslanders uit om naar Deinze te komen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Van een verrassing gesproken. De 35ste editie van de Balloonmeeting vindt dit jaar plaats in Deinze. Het evenement vindt plaats tijdens het eerste weekend van de Deinse Feesten, op zaterdag 25 en zondag 26 juli.

“We hebben de voorbije weken veel positieve gesprekken gehad met meerdere stads- en gemeentebesturen, maar het stadsbestuur van Deinze was het meest enthousiast”, zegt voorzitter Guy Bral. “Ik ben er dan ook van overtuigd dat de vijfendertigste editie een voltreffer wordt. De komende jaren wordt er verder gewerkt aan een positief imago van de luchtballonsport en zullen er nieuwe initiatieven gelanceerd worden voor jong en oud.”

“De Balloonmeeting werd voor het eerst georganiseerd in 1986, toen nog kleinschalig en onder de naam ‘Balloonmeeting Eeklo’”, zegt Guy. “Het groeide uit tot een tweedaagse publiekstrekker met tot 10.000 bezoekers. Voor de viering van de 35e verjaardag kiezen we samen met de stad Deinze kwaliteit boven kwantiteit. Nu de locatie vastligt, zijn we volop bezig met het samenstellen van een gevarieerd weekendprogramma. De eerste naam ligt ondertussen al vast. Op zondag 26 juli om 18 uur komen niemand minder dan Samson en Marie naar het terrein om hun liedjes te zingen. Meer namen volgen in de loop van de komende weken”, zegt Guy Bral.

“We zijn vereerd dat we vanaf dit jaar niet enkel fietsstad, maar nu ook ‘ballonstad’,” stelt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De stad Deinze heeft een link met het Meetjesland en het Martinuspark en de Brielpoortparking, waar de festiviteiten plaatsvinden, bieden de mogelijkheid om te groeien in de toekomst. We kiezen er bewust voor om het evenement in het centrum van onze stad te organiseren. We voorzien 25.000 euro aan financiële organisatie en logistieke steun. Het zomerevenement wordt beslist een meerwaarde voor de Deinzenaars én de bezoekers van onze stad.”

De voorbije weken werd in de wandelgangen vooral het provinciaal domein in Wachtebeke en het vliegveld van Ursel bij Aalter genoemd als mogelijke nieuwe locaties. Maar het Meetjesland valt met een verhuis naar Deinze helemaal uit de boot. “We hadden nog maar weinig hoop dat de Balloonmeeting in Eeklo zou blijven”, reageert burgemeester Luc Vandevelde (SMS) van Eeklo. “Bij de bespreking eind vorig jaar hebben we de mensen van de Balloonmeeting de garantie gegeven dat het vaste subsidiebedrag van 12.500 euro gelijk zou blijven. Daarnaast geeft de stad ook een pak logistieke steun, waardoor onze steun neerkomt op 40.000 tot 50.000 euro. Heel wat evenementen krijgen vanaf dit jaar minder subsidie, maar voor de Balloonmeeting wilden we het bedrag gelijk houden. Maar dat was duidelijk niet genoeg voor de organisatoren. Een paar uur na de vergadering stuurden ze al een persbericht uit dat ze Eeklo zouden verlaten. Natuurlijk vind ik dat jammer, maar ik wens ze heel veel succes in Deinze.” Wat Eeklo met de vrijgekomen 12.500 euro gaat doen, is nog niet duidelijk. “We willen in ieder geval een vervangend evenement in het weekend van de Balloonmeeting. Alle ideeën zijn meer dan welkom. Vandaag is daarover nog niets beslist”, zegt de burgemeester nog.

Op sociale media lokt de verhuis van Eeklo naar Deinze heel wat reactie uit. Vooral mensen die het jammer vinden dat Eeklo een publiekstrekker verliest. “Het begon met carnaval, toen het vuurwerk, en nu de Balloonmeeting”, staat er te lezen op Facebook. “Alles verdwijnt in Eeklo. Wat is hier nu nog te beleven? Echt geen woorden voor. Jammer voor onze stad!”

Meer info via www.avsballoonmeeting-staddeinze.be.