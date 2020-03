Balkantrappers trappen tiende seizoen op gang Anthony Statius

01 maart 2020

11u28 0 Deinze De wielertoeristenclub De Balkantrappers is zondagochtend aan haar tiende seizoen begonnen. Na een ontbijt in brasserie De Mandel verkenden de sportievelingen uit Grammene en omstreken de West-Vlaamse velden.

WTC De Balkantrappers werd tien jaar geleden opgericht door voorzitter Gino Lisabeth, zijn zoon Kenny en Kris Heyerick. “Ondertussen tellen we 43 leden en dit seizoen mogen we drie nieuwkomers verwelkomen”, zegt Gino. “Om de drie jaar veranderen we van wieleroutfit en dit jaar hebben we ook drie nieuwe sponsors erbij gekregen. Voor ons tiende seizoen staat er niets speciaals op het programma, maar we zijn wel volop bezig met de organisatie van ons fietsweekend in september.”