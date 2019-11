Bakkers verkopen boezembrood voor borstkankeronderzoek Anthony Statius

05 november 2019

11u24 0 Deinze De Koninklijke Bakkersbond Deinze doet een oproep aan alle bakkers om tussen zondag 10 november en dinsdag 10 december zoveel mogelijk boezembroden te verkopen. “Met deze actie steunen we opnieuw onderzoek naar borstkankerpreventie”, zegt voorzitter Luc Welvaert.

De term boezembrood zit er bij heel wat Vlamingen ondertussen al ingebakken. In 2017 lanceerde de Nevelse bakker Luc Welvaert het bruin brood in de onmiddellijk herkenbare vorm van een koppel borsten. Hij wist toen meer dan tachtig van zijn collega’s te overtuigen om mee te doen en kon zo een kleine 7.000 euro schenken aan het borstkankeronderzoek van het UZ Gent. Vorig jaar herhaalde Luc deze stunt en toen bracht de actie 6.200 euro in het laatje. Ook dit jaar doet hij een oproep naar zijn collega’s om massaal boezembrood te bakken.

“De twee vorige edities werden georganiseerd door de Oost-Vlaamse bakkersfederatie en dit jaar zet de Koninklijke Bakkersbond Deinze dit initiatief verder, uiteraard met steun van de federatie”, zegt initiatiefnemer Luc Welvaert. “Er hebben zich nu al vijftien bakkers ingeschreven en we hopen dat er nog velen zullen volgen. Dit hoeven geen Deinse bakkers te zijn, iedereen kan meedoen. Een boezembrood is bij voorkeur een bruin brood, maar bakkers mogen hun eigen creativiteit gebruiken, zolang het maar een donker brood is. Het krijgt haar specifieke rondborstige vorm door twee bolletjes deeg tegen elkaar te plaatsen en net voor het bakken met bloem het tepelhof af te bakenen. Het brood kost 3 euro en hiervan gaat telkens een halve euro naar het goede doel.”

Voor de derde editie steunen Luc en zijn collega’s opnieuw het onderzoek naar borstkankerpreventie van professor Herman Depypere van het UZ in Gent. Professor Depypere werkt mee aan een internationaal onderzoek dat bij jonge vrouwen het zwangerschapshormoon hCG toedient en waarbij men kijken of dit borstkanker helpt te vermijden. “Ondertussen staat men al veel verder in het onderzoek”, zegt Luc. “Er werd bewezen dat bij jonge vrouwen borstkanker kan worden voorkomen door het toedienen van het zwangerschapshormoon. Dit onderzoek krijgt helaas geen subsidies en daarom zijn de financiële bijdragen van onze boezembroodactie meer dan welkom. Ik ben dit initiatief twee jaar geleden gestart omdat er bij een goede vriendin borstkanker werd vastgesteld en ik blijf me inzetten voor borstkankerpreventie.”

Bakkers die zich willen inschrijven, kunnen dit doen via bakkerij.welvaert@skynet.be of 0476/58.21.28. De deelnemende bakkers zijn te zien op de Facebookpagina Koninklijke Bakkersbond Deinze.