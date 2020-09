Bakkers experimenteren met appels en peren Anthony Statius

28 september 2020

20u04 0 Deinze Liefhebbers van gebak met appels of peren moeten binnenkort zeker binnenspringen bij hun lokale bakker. De Koninklijke Bakkersbond Deinze roept al haar leden op om volgende week zo creatief mogelijk uit de hoek te komen met appels en peren. “Van perenbrood tot een eenvoudige appelcake, de mogelijkheden zijn eindeloos”, zegt Luc Welvaert.

De Koninklijke Bakkersbond Deinze organiseert tussen maandag 5 en maandag 12 oktober de Week van de Appel en de Peer. De bakkersvereniging - gekend van het boezembrood ten voordele van onderzoek naar borstkankerpreventie - doet een oproep aan alle leden, dat zijn er meer dan zestig van Sint-Laureins tot Ronse, om in die week zoveel mogelijk met appels en peren te werken.

Bakker Hendrik Blanchaert uit Sint-Martens-Leerne (Deinze) pakt alvast uit met een perenbrood en zijn collega Thomas Bauwens uit Lievegem biedt een appelcake aan. Luc Welvaert pakt uit met een nieuw appeltaartje. De drie heren zijn allemaal bestuursleden van de bakkersbond. “Soms moeten we het niet te ver gaan zoeken”, zegt de Nevelse bakker Luc Welvaert. “Heel wat mensen eten graag appeltaart of appelcake, maar je kan nog zoveel meer doen met dit fruit. Met deze actie willen we enerzijds onze ambachtelijke bakkers in de kijker zetten, maar hen tegelijk aansporen om zo creatief mogelijk uit de hoek te komen. Appels en peren zijn goedkope producten en ze zijn gemakkelijk te verkrijgen. We hopen dat onze collega’s in die week hun toonbank vullen met allemaal heerlijke appel- en peercreaties, zodat de klanten heel wat nieuwe smaken kunnen ontdekken.”

“Ook Dossche Mills steunt onze actie, want zij hebben voor ons een poster gemaakt die bij alle deelnemers in de winkel zal hangen. Op onze facebookpagina vind je alle deelnemende bakkers terug”, besluit Luc.